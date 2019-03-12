Барнаул стал самым бюджетным городом среди туристов

Барнаул вошел в ТОП-10 городов России для недорогих путешествий осенью 2019 года. По данным аналитического агентства ТурСтат, столица Алтайского края занимает в списке шестое место.
В пятерку лидеров вошли Великий Новгород, Рязань, Вологда, Псков и Сергиев Посад. В десятке также Смоленск, Липецк, Брянск и Ижевск. В этих городах бюджет туристов укладывается в 2,5 тысячи рублей в сутки.
В суточном бюджете поездки учитывались стоимость проживания вдвоем в гостинице или апартаментах, обеда в кафе и посещения городского музея.
За январь 2019 года поступления составили 3,4 млн. рублей
Также в рейтинг недорогих региональных городов попали: Саратов, Калуга, Ульяновск, Саранск, Омск, Томск, Чебоксары, Орел, Иваново и Улан-Удэ. Бюджет туриста на сутки составит до 3 тысяч рублей.
Добавим, Алтайский край является одним из ведущих регионов Сибирского федерального округа по развитию событийного туризма. Наличие уникальных памятников истории и культуры ежегодно привлекают в регион сотни тысяч не только российских, но и иностранных туристов.
Наверное, имели ввиду, "для туристов"?