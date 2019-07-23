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Закредитованность жителей Алтайского края снова начала расти

Новости
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Прирост числа потребительских кредитов зафиксирован в Алтайском крае. Он составил 17,3% за январь-август 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй.

Возможно, жители края стали брать больше кредитов с целью закрытия старых долгов. Ранее регион вышел в список регионов самой большой просрочкой. Исследование проводилось СРО НАПКА.

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На сегодняшний день Алтайский крае находится в топ-30 регионов по объемам выдачи розничных кредитов. Больше чем на Алтае рост наблюдается в Кемеровской области (19,3%).

Любопытно, но наименьшие темпы роста среднего потребительского кредита за последние полгода было выдано в Москве (1,9%). Далее идут Московская область (4,2%), Республика Саха (4,4%).

Что касается размера выданных кредитных средств, то в среднем он за первое полугодие текущего года составил 180,4 тысячи рублей, увеличившись на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (160,1 тысяч рублей). 

В 2019 году средний размер выданных потребительских кредитов вырос абсолютно во всех возрастных сегментах заемщиков.Больше всего кредиты берут граждане от 60 до 65 лет (21,7%).  Менее значительными темпами увеличивался средний размер выданных потребкредитов у граждан в возрасте от 50 до 59 лет (+17,1%) и от 40 до 49 лет (+12,0%). Самый низкий рост среднего размера выданных потребкредитов пришелся на сегмент заемщиков до 40 лет: от 25 до 29 лет - на 10,7%, от 30 до 39 – на 10,5%. Меньше всех выдают средства лицам моложе 25 лет (9,9%).  

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Автор: Политсиб.ру

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