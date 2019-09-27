Алтайский сенатор поддержал законопроект по сохранению плодородия сельхозземель

Новости 25.09.2019 8:45 390

Профильный Комитет Совета Федерации в рамках подготовки ко второму чтению рассмотрел на заседании проект федерального закона о сохранении плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Об этом рассказал один из авторов законопроекта - заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов.

В своем выступлении парламентарий отметил, что в деле развития отечественного сельского хозяйства удалось добиться многого. Земельные ресурсы, сельскохозяйственные угодья и посевные пашни являются неоспоримым достоинством нашей страны. Вместе с тем, сенатор привел данные неутешительной статистики, подтверждающей обеднение почв сельскохозяйственных земель, снижения в них содержания гумуса, элементов питания, расширяются площади испытывающие опустынивание ландшафтов практически в каждом регионе и акцентировал внимание коллег на принятии предлагаемых изменений.

Дальнейшая потеря продуктивных почв неизбежно скажется на урожайности и ослабит продовольственную безопасность страны в целом. Необходимо добиться принципов неистощительного землепользования, в основе которого лежит надлежащее управление почвенными ресурсами, уверен сенатор.

По мнению Сергея Белоусова, неточности, а порой и разночтения в инструкциях, рекомендациях и требованиях по сохранению почв, создали такие условия, при которых землепользователи извлекали из сельскохозяйственных земель прибыль по известному принципу « После нас хоть потоп».

Законопроект устраняет существующие противоречия в действующем законодательстве и определяет проведение мероприятий по воспроизводству плодородия почв в качестве обязанности собственников, арендаторов и других пользователей земельных участков.