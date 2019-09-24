Жилье для барнаульских сирот – губернатор дал чиновникам неделю на поиск решения проблемы

Новости 24.09.2019 18:45 2311

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил в недельный срок дать конкретные предложения по решению проблемы приобретения жилья для детей-сирот в Барнауле, сообщил источник «Политсибру» в краевом правительстве. Данное направление курирует региональный Минстрой.

Ранее «Политсибру» уже писал о том, что с начала года только один житель Барнаула, являющийся сиротой, получил обещанную квартиру. На обеспечение жильем детей-сирот в этом году из федерального и краевого бюджетов выделили 498 млн рублей. Из общего объема средств, выделенных на эти цели в текущем году из краевого и федерального бюджетов, 50 млн рублей остаются неосвоенными, то есть около 10%.

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С начала года в свое жилье переехал 101 человек - из них 36 в Новоалтайске, 64 в Бийске и один в Барнауле. Всего в Алтайском крае в списке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа - более 7000 человек. Из них 5000 человек - совершеннолетние, то есть имеют право на получение жилья. В 2018 году жилье получил 421 человек, что превышает показатели прошлых лет вдвое.

Министр строительства Алтайского края Иван Гилев сообщил, что в этом году было объявлено около 50 аукционов на приобретение жилых помещений в Барнауле для детей, оставшихся без попечения родителей, однако ни на один из них не поступило заявок.

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Ранее барнаульские застройщики уже рассказывали «Политсибру» о своем видении вопроса. Низкие цены на жилье, причем на самые ходовые квартиры (однокомнатные, площадью около 30 кв. м). необходимость полной внутренней отделки, что повышает его себестоимость, и штрафные санкции за срыв госконтракта - вот основные факторы, отпугивающие потенциальных застройщиков.

«Я вижу единственно возможный вариант реализации квартир для детей-сирот в Барнауле – это передача полномочий по приобретению такого жилья муниципалитету», – сказал на аппаратном совещании в правительстве Иван Гилев.