Гонщика, насмерть сбившего девушку, отправили в бийское СИЗО

Новости 24.09.2019 18:18 512

В Бийске водителя, совершившего смертельное ДТП, перевели в СИЗО. В страшной аварии, которая произошла 31 августа, погибла 27-летняя девушка, сам мужчина и его пассажир попал в больницу.

Как сообщает «АиФ-Алтай», погибшую в резонансном ДТП девушку звали Татьяна Аскендерова. Вместе со свое дочерью, которая в этом году пошла во второй класс, они переехали в Бийск из Кемерово незадолго до трагедии.

Как пишут СМИ, перед трагедией Татьяна только успела распаковать вещи, оформила дочь в школу, начала исполнять мечту – готовила к открытию свой небольшой магазин товаров ручной работы. По словам близких родственников, она была доброй, жизнерадостной и отзывчивой девушкой.

Девушку сбили насмерть на пешеходном переходе в Бийске Новости 31.08.2019 9:45 Сообщается, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения 1020

Напомним, авария случилась в Бийске в последний день лета около шести утра на улице Советской, 197. Пьяный водитель за рулем «Тойоты Премио» устроил погоню с экипажем ДПС. В результате он не справился с управлением и насмерть сбил 27-летнюю девушку. В результате сильного удара пострадавшую разорвало напополам. После этого машина отлетела в столб.

Помимо водителя в момент ДТП в машине также находился 35-летний пассажир. Обоих мужчин сразу же после случившегося увезли в больницу. Водителя «Тойоты Премио» перевели в бийское СИЗО. Второй мужчина до сих пор находится в больнице, в результате ДТП он получил серьезные травмы, он находится полностью на аппаратах жизнеобеспечения.

По факту ДТП сейчас проводятся экспертизы, расследование уголовного дела продолжается. Лихачу грозит 15 лет лишения свободы.