Судебные приставы получат новый правовой статус

Новости 24.09.2019 17:50 648

Комитет Совета Федерации по социальной политике одобрил закон, который наделяет Федеральную службу судебных приставов (ФССП) новым правовым статусом.

Как пишет «Парламентская газета», судебные приставы становятся новым видом государственной службы. Закон предусматривает правовые, организационные и финансово-экономические основы прохождения нового вида госслужбы в органах принудительного исполнения.

В документе также отдельная глава дает представление о должностях в органах принудительного исполнения. Иными словами, данные должности классифицированы по группам, а также определены общие квалификационные требования к этим должностям.

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«Принятие закона позволит обеспечить привлечение в службу судебных приставов высококвалифицированных специалистов», - рассказала член Комитета Совета Федерации по социальной политике Анна Отке.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский обратил внимание на то, что проблемы службы приставов рассматривали на пленарном заседании Совета Федерации, и спикер палаты Валентина Матвиенко указала на низкий уровень зарплат в этой сфере.