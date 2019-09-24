Алтайские депутаты раскритиковали «Единую Россию» за отказ обсуждать выборы мэра Барнаула

Новости 24.09.2019 16:45 1730

Представители «Единой России» отказываются вступать в прямую дискуссию по теме возвращения всенародных выборов мэра, ограничиваясь короткими заявлениями на публичных мероприятиях. В пресс-службе партии пояснили, что вопросом контроля каждого приглашенного на круглый стол никто не занимается, а что касается отсутствия единороссов на обсуждении выборов, то члены партии имеют свое рабочее расписание.

Следует заметить, что на круглый стол были приглашены всего трое единороссов, среди которых из БГД Галина Буевич и Сергей Струченко, а из АКЗС зампредседателя комитета АКЗС по местному самоуправлению Иван Мордовин.

На круглый стол в региональном парламенте ни один из приглашенных единороссов также не пришел. Ситуацию прокомментировал депутат АКЗС от фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов.

«Представители «Единой России» сейчас ведут себя как маленькие дети, которые чего-то боятся, но если закрыть руками глаза, то им кажется, что ничего страшного нет. Именно так они отказываются замечать проблемы. Между тем, мы работаем с населением и видим, что запрос на выборы мэра города у нас действительно есть. Нам постоянно припоминают про хорошие дороги и благоустройство в Барнауле, но почему-то не понимают, что это федеральное финансирование и в этом нет их реальных заслуг. Кроме того, городской бюджет сейчас имеет долг в размере 5 млрд рублей. Аргументы можно приводить бесконечно», - выступил Молотов.

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Его мнение поддержали депутаты ЛДПР, от лица которых выступила представитель фракции в АКЗС Евгения Боровикова.

«Безусловно, этот законопроект нужен самому народу, с которым мы регулярно общаемся и слышим соответствующий запрос. Я совершенно не удивлена, что из солидного списка приглашенных депутатов от «Единой России» никто не пришел. Они у нас могут как свадебные генералы, только ездить по мероприятиям, резать ленточки, обнимать друг друга, целовать, а что касается проблем и вопросов народа, то здесь они ничего решить не могут. Если уж мы себя позиционируем как демократическая страна, то в первую очередь это должно относиться к наличию выборов депутатов, глав всех уровней. Любая власть должна избираться. То, что сейчас происходит, это очередная технология правящей партии. Все направлено на очевидное удержание власти», - заключила депутат.

Представитель КПРФ депутат АКЗС Максим Талдыкин также заявил, что фракция поддерживает инициативу возвращения выборов мэра Барнаула. Он обратил внимание на отсутствие осведомленности среди населения в деталях существующей процедуры избрания главы города.

«Люди уверены, что градоначальника назначает губернатор. Выборы дадут новую ситуацию, при которой законно-избранный глава Барнаула будет понимать уровень ответственности именно перед горожанами, которые оказали ему свое доверие. В последнее время все видели, что мэр города работает исключительно в узких рамках краевых программ, без учета потребностей местного населения. Я уверен, что при правильной актуализации, инициатива будет всенародно признана и поддержана, как сейчас поддерживают ее представители фракций», - сказал Талдыкин.

В минуты круглого стола в СМИ появилось заявление председателя БГД Галины Буевич, которая заявила, что обращений со стороны депутатов АКЗС или общественности в адрес Барнаульской городской Думы в вопросах возвращения выборов мэра города не поступало. Она назвала вопрос проведения голосования затратным для городского бюджета. Кроме того, по ее словам, явка на таких выборах будет минимальна.

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По мнению Буевич, правильным является актуальная модель назначения сити-менеджера через конкурс и утверждение кандидата депутатами Гордумы.

«В противном случае мы просто потратили бы несколько месяцев на общественные слушания, избирательный процесс и получили бы мэра города только осенью 2020 года. При существующем порядке новый мэр должен будет приступить к своим обязанностям уже в феврале следующего года. Каждый житель города хочет комфортной жизни в Барнауле, поэтому мы уверены, что избрать градоначальника нужно как можно скорее по существующей процедуре», - пояснила Буевич.

Эсер Александр Молотов нашелся, что ответить и на это заявление:

«Опять та же мантра в стиле «нет запроса» и отсутствие соответствующих заявлений в Гордуме. И это при том, что есть официальное письмо депутатов фракции «СР» Заксобрания с просьбой поддержать соответствующий законопроект. Вот и непонятно, или спикер Гордумы вообще не знает, что там происходит, или она не совсем понимает механизм решения этого вопроса. Очевидно, что она не знает, что без решения краевого закона, внести изменения в Устав города не получится», - подытожил депутат.

Фракция СР намерена выступить на ближайшей сессии краевого парламента с соответствующей законодательной инициативой. Ее поддержали все парламентские фракции, однако их голосов будет недостаточно, так как членов «Единой России» в АКЗС все равно больше. Принятие предложения возможно только в случае совместной договоренности, которая пока маловероятна.

Остается неизвестной и позиция главы Алтайского края Виктора Томенко. Можно предположить, что ее озвучил замгубернатора Денис Губин, который также высказывался против возвращения всенародных выборов главы Барнаула.