Иномарка протаранила столб и врезалась в бетон под Новоалтайском: видео

Новости 24.09.2019 17:20 390

Серьезная авария произошла 24 сентября на 210 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт». Иномарка протаранила дорожное ограждение.

Со слов очевидцев, авария произошла рядом c селом Солнечное. В краевой Госавтоинспекции, подтвердили информацию.

Известно, что мужчина-водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем «Субару Легаси», двигаясь со стороны Бийска в сторону Барнаула, не справился с управлением и допустил наезд на разделительное бетонное ограждение, разделяющее транспортные потоки противоположных направлений и наезд на опору освещения.

Автомобиль получил серьезные повреждения передней части. В результате аварии пострадал мужчина-водитель автомобиля «Субару», а также мужчина-пассажир 1986 года рождения. Они были госпитализированы.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку. Официальные подробности произошедшего будут известны позднее.