Депутат и чиновник подрались в новосибирской мэрии?

Новости 24.09.2019 16:15 622

Разобраться с депутатом новосибирского горсовета Дмитрием Дамаевым, если подтвердится факт рукоприкладства с его стороны, сегодня пообещал секретарь местного реготделения «Единой России» Андрей Панферов, передает «Коммерсант».

Напомним, вчера СМИ сообщили о том, что в коридоре здания администрации Новосибирска Дамаев ударил в живот замначальника отдела общественных связей администрации Первомайского района Алексея Михайлова.

«Сейчас ожидаем результатов расследования правоохранительных органов по данному инциденту. Если факт будет подтвержден, тогда с депутатом совета депутатов Новосибирска Дмитрием Дамаевым будем разбираться по партийной линии. Если информация не подтвердиться, то за что мы будем на своего товарища клепать?»,— сказал Панферов журналистам.

Существует версия, согласно которой между Михайлов и Дамаев поссорились путем переписки в социальных сетях, после чего конфликт переместился в реальное пространство. По словам Андрея Панферова, так можно осквернить любого депутата.