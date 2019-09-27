Студенты Заринского политехнического техникума знакомятся с производством Алтай-Кокса

Новости 24.09.2019 19:30 282

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) провел для студентов-первокурсников Заринского политехнического техникума серию обзорных экскурсий.

Студенты познакомились с технологией производства кокса, посетили цеха, где востребованы получаемые ими специальности электромонтера, сварщика, машиниста коксовых машин.

Алтай-Кокс работает с Заринским политехническим техникумом в системе дуального (практикоориентированного) обучения: участвует в государственной итоговой аттестации выпускников, ярмарках вакансий, проводит тематические экскурсии. Ежегодно в подразделениях завода проходят практику около 100 студентов под руководством наставников. Новый формат обучения помогает им адаптироваться к условиям работы на производстве, получить практические навыки по профессии.

С 2017 года техникум участвует в целевой корпоративной программе «Студент Алтай-Кокса», благодаря чему студенты с хорошей успеваемостью получают стипендии от предприятия, проходят практику и имеют гарантии трудоустройства.