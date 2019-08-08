Генпрокурор России тайно прибыл в Красноярск для изучения обстоятельств лесных пожаров

Новости 24.09.2019 15:45 530

Генеральный прокурор России Юрий Чайка в понедельник, 23 сентября прибыл в Красноярский край. Об этом сообщает «Континент Сибирь» со ссылкой на источник в местном Законодательном собрании.

Официального подтверждения информации со стороны краевой прокуратуры не было. Несмотря на это, жители Красноярска отмечают заметное усиление нарядов полиции в краевой столице. Кроме того, несколько дорог были перекрыты для проезда кортежа.

По имеющимся данным, Юрий Чайка будет находиться в Красноярске минимум до 25 сентября. Предположительно генпрокурор намерен изучить версию целенаправленной организации лесных пожаров, из-за которых по всей Сибири грело несколько млн гектаров тайги. Возможно дело и в бывшей главе Счетной палаты Татьяны Давыденко, которую отстранили от службы после того как она рассказала о масштабных хищениях в лесной отрасли края.

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Согласно докладу Татьяны Давыденко, обоюдная выручка от продажи леса составила 43 млрд рублей, в то время как бюджет поступило только 1,5 млрд рублей. Это значит, что налог составил всего около 3%, что является крайне низкой цифрой. Однако прокуратура никак не отреагировала на информацию Счетной палаты.

Источники полагают, что визит Чайки связан с кадровыми решениями в отношении руководителей краевой прокуратуры.

«Надо напомнить, что визит главы Следственного комитета Александра Бастрыкина в Красноярск в 2017 году закончился отстранением красноярского управления СК Игоря Напалкова, а год спустя при аналогичных обстоятельствах – его преемника Александра Расстрыгина», — напомнил собеседник издания.