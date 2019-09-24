Обнародованы подробности проекта реставрации «Музея Чуйского тракта»

Новости 24.09.2019 15:20 415

Ремонтные работы начались в особняке Варвинских в наукограде. «Бийский рабочий» рассказал подробности проекта реконструкции здания, которое больше известно как «Музей Чуйского тракта».

Отмечается, что подрядная организация ООО «Строительная компания Еврострой» проведет ремонт фасада с восстановлением наружной кирпичной кладки, водосточных труб и декоративных элементов. Разрешение на проведение реставрации было получено в августе.

Для справки, особняк на ул. Советская, 42, был построен в 1911 году по заказу купца Варвинского – это единственно уцелевший дом из некогда огромной усадьбы Варвинских. Как большинство построек того времени, второй этаж строился как жилое помещение, где была собрана большая библиотека изданий русской литературы. На первом этаже располагался галантерейный магазин.

Реставрация здания с уникальным музеем началась в Бийске Новости 24.09.2019 11:50 Выполняемые работы позволят сохранить и обновить облик исторического здания 660

После 1917 года в помещении особняка размещался первый революционный советский суд. С 1918 года, во время оккупации города войсками Колчака, в этом здании находилось представительство американской фирмы «Сибуниан», во время гражданской войны с 1919 по 1921 год - военная казарма, затем, детский дом имени Коминтерна.

С 1928 года здесь разместился Бийский краеведческий музей. Одним из основателей музея был В.В. Бианки, чье имя он и носит до сих пор.