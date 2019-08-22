«И тебя вылечат»: в системе здравоохранения Бийска должны произойти изменения

В этом году в Бийске начали действовать две муниципальные программы, общая цель которых – привлечение квалифицированных специалистов на работу в медицинские организации города. Общий бюджет программ превышает 68 млн рублей. Средства выделяются, в том числе, на исполнение финансовых и жилищных обязательств муниципалитета перед врачами, которые будут переезжать на работу в Бийск.
По словам главы Бийска Александра Студеникина, обратившегося в региональный Минздрав с просьбой принять кардинальные меры, кадровый дефицит наблюдается практически во всех лечебных организациях города.
Это подтверждают и данные Минздрава – одни медицинские учреждения испытывают чрезмерные нагрузки, другие, напротив, никогда не бывают задействованы на 100%. Такая же ситуация складывается и с загрузкой медицинского оборудования. Укомплектованность врачей в стационарах не превышает 20%, в амбулаториях – чуть больше 45%. Отмечается особый дефицит травматологов, хирургов, ЛОРов и офтальмологов.
Ранее «Политсибру» писал о закрытии отделения травматологии в бийской ЦГБ, где на тот момент работало всего лишь три врача. В связи с отпуском одного из них и длительным больничным другого, остался всего один, вследствие чего деятельность отделения пришлось приостановить до 17 июля. В этом же месяце здесь завершился ремонт инфекционного отделения.
Несмотря на трудности, краевой Минздрав держит ситуацию с больницами Бийска на постоянном контроле.
Относительно прошлого года квота приема увеличена на 25 мест
Также в Министерстве здравоохранения Алтайского края совместно с администрацией наукограда прорабатывают дополнительные меры. Одна из них связана с организационно-структурными изменениями «с учетом обеспечения доступности, качества и безопасности медицинской деятельности в виде укрупнения медицинских организаций».
Такой опыт в Бийске уже есть: ранее к городской больнице №4 присоединили две маломощные поликлиники. Как отмечают в региональном Минздраве, в результате была сформирована крупная медицинская организация, сконцентрированы кадровые и материально-технические ресурсы, выросла укомплектованность врачами (в том числе узкими специалистами), создан новый консультационный центр.
Кроме этого, по словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, для увеличения доступности и качества медпомощи для бийчан прорабатывается вопрос формирования на базе городского Диагностического центра Консультативно-диагностической поликлиники, в которой будут обслуживать весь Бийский медицинский округ. В связи с этим запланировано усиление материально-технической базы современным диагностическим оборудованием.