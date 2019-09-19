Стало известно, насколько вырастут зарплаты бюджетников с октября

Новости 24.09.2019 14:50 940

Зарплата федеральных бюджетников, которые не были отражены в «майских указах» президента России Владимира Путина, вырастет с 1 октября текущего года. Об этом сообщает «Российская газета».

Повышение составит 4,3%. Средства ранее были заложены в федеральном бюджете. Рост распространится на все федеральные учреждения - казенные, бюджетные и автономные.

Однако, повышение должно произойти и среди муниципальных бюджетников. В начале 2019 года трехсторонняя комиссия России, которая занимается регулированием социально-трудовых отношений, разослала во все регионы свои рекомендации по повышению зарплат бюджетникам с 1 октября. Повышение составит минимум 4,3 %. Кроме того, известно, что эта цифра не является минимальной. Повышение может быть и более существенным.

Сами решения о повышении должны будут принять непосредственно власти регионов и муниципалитетов. На эти меры должны были заранее заложить бюджетные средства.

Зарплаты должны повысить нянь в детских садах, кадровиков, юристов, бухгалтеров, работающих в бюджетных учреждениях и других категорий работников.