О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Инаугурация Локтя: мэру Новосибирска вручили служебное удостоверение

Новости
683
0

Анатолий Локоть сегодня официально вступил в должность мэра Новосибирска, передал корреспондент агентства «Интерфакс-Сибирь» с места события.

Церемония инаугурации, в соответствии с уставом Новосибирска, прошла на внеочередной сессии городского Совета депутатов. Решением муниципальной избирательной комиссии Новосибирска выборы 8 сентября признаны состоявшимися и действительными, победителем признан кандидат от КПРФ Анатолий Локоть, получивший сегодня удостоверение мэра Новосибирска. Вновь ставший градоначальником Локоть принял присягу, поклявшись справедливо и беспристрастно осуществлять возложенные на него полномочия, а также честно и добросовестно исполнять свои обязанности.

За Локтя проголосовало более 123 тысяч избирателей, что составляет свыше 50%. Явка на выборах составила чуть более 20%. Впервые Анатолий Локоть победил на досрочных выборах 6 апреля 2014 года, набрав более 43% голосов. Явка избирателей составила свыше 32%.
Анатолий Локоть сохранит кресло мэра в Новосибирске?

Анатолий Локоть сохранит кресло мэра в Новосибирске?

Новости

Пока обработано только 2% бюллетеней

729

Присутствовавший на инаугурации полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло выразил уверенность в том, что Локоть справится с решением проблем транспорта, точечной застройки, с подготовкой к знаковым для города событиям, в том числе к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году и прочими важными для города вопросами.

«Желаю успехов в работе на благо Новосибирска и всех горожан», - сказал полпред.

Новосибирский губернатор Андрей Травников заявил, что победа Локотя на выборах «больше, чем политическая победа».

«Это подтверждение ваших усилий в обеспечении надежного функционирования всех органов власти города. (...) Новосибирск - это локомотив, драйвер будущего развития Новосибирской области», - сказал губернатор.

Явка на выборах мэра Новосибирска в два раза ниже, чем была в 2014 году

Явка на выборах мэра Новосибирска в два раза ниже, чем была в 2014 году

Новости

Избирком рассчитывал на итоговую явку не менее 30%

630

Автор: Политсиб.ру

Фото: novo-sibirsk.ru

Комментарии (0)

1000