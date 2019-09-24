«Сами себя любим»: возвращение выборов мэра Барнаула обсудили все парламентские партии, кроме одной

Новости 24.09.2019 12:20 1465

Круглый стол по теме возвращения выборов мэра Барнаула прошел в АКЗС 23 сентября. Инициатором мероприятия стала партия «Справедливая Россия», к которой примкнули КПРФ, ЛДПР, «Яблоко» и представители научного сообщества.

Открывая обсуждение, заместитель председателя комитета АКЗС по налогам и бюджетной политике Александр Молотов заметил, что представители партии «Единая Россия» решили не участвовать в обсуждениях инициативы, хотя их и приглашали.

«Пятилетняя практика реализации закона в Алтайском крае после инициированной краевыми властями реформы по отмене всенародных выборов мэра, на наш взгляд, не дала положительных эффектов. Начнем с того, что идея отмены выборов мэра изначально шла вразрез с пожеланием большинства жителей муниципалитетов. Все мы помним, как эта идея была «продавлена» в Барнауле и Бийске. Тогда, игнорируя противодействие людей, власть продолжала отменять выборы», - напомнил депутат.

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При этом, продолжил Молотов, озвученная тогда позиция региональной исполнительной власти строилась на профессионализме назначенцев и исключении коррупции. И как следствие, общего повышения эффективности решения вопросов местного назначения.Однако, несмотря на это, по данным исследования комитета гражданских инициатив в проекте «Муниципальная карта России. Точки роста» говорится, что изменений в лучшую сторону нет. Средний возраст главы города сейчас составляет 48 лет, а уровень профессиональных компетенций также вызывает вопросы. Например, редко какой мэр российского города имеет второе высшее образование. Кроме того, до 2008 года в среде градоначальников преобладало техническое образование, а сейчас это в основном юристы и управленцы.

«Приведя пример новейшей истории Барнаула, можно провести сравнение. У нас два главы города были всенародно избраны (Владимир Баварин, Владимир Колганов – прим.ред), а еще двоих назначили (Игорь Савинцев, Сергей Дугин – ред.).Разные периоды времени сложно сравнивать, но вот многие помнят, что в 90-е годы, во времена всеобщего коллапса Баварин сумел сохранить город. Барнаул тогда на общем фоне смотрелся гораздо лучше других городов. Сейчас все пришло к тому, что в городе постоянные коммунальные аварии, вырубка деревьев, заброшенные городские парки и 5 млрд рублей долгов городского бюджета. Нам показывают, что дороги делаются, работы проводятся, но надо понимать, что все это делается на федеральные деньги. Это не достижение градоначальника», - дал понять Александр Молотов.

Во время обсуждения также коснулись тем уголовных дел. Молотов напомнил, что на избранного Баварина дел никогда никаких не было, а на Колганова было закрыто из-за истечения сроков давности, Савинцев же был осужден за превышение должностных полномочий.

«На Сергея Ивановича (Дугина – ред.) пока тоже вроде уголовных дел заведено не было. Однако стоит отметить, что уголовные дела были заведены на целый ряд его подчиненных и руководителей МУП «Горзеленхоз», - сказал депутат-эсер.

В поддержку возвращения выборов мэра уже собрано несколько тысяч подписей жителей Барнаула. Следует отметить, что сборщиков подписей на прошлой недели задержали полицейские и провели с ними беседу. Справороссов данный факт возмутил. Такое поведение правоохранителей они сравнили с охотой на экстремистов, которыми неожиданно оказались сборщики подписей за выборы мэра.

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Общественник Константин Емешин напомнил собравшимся , как проходили общественные слушания по отмене выборов градоначальника в 2010 году. Тогда вход в здание администрации Октябрьского района охранялся сотрудниками полиции и ОМОНа.

«Даже несмотря на то, что председатель Совета Ветеранов заявил, что отменять выборы ни в коем случае нельзя, общественные слушания закончились принятием решения об изменении положения в Уставе города. Также под охраной прошло и заседание Барнаульской гордумы, когда поправки были «продавлены» в интересах одного из замов губернатора», - рассказал Емешин.

Идею вариативности в решении вопроса о наделении полномочиями главы Барнаула поддержал и глава.

Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин. Он высказал мнение, что избранные главы Барнаула были компетентнее, чем те, кого назначили сами депутаты.«Проблема нашего края и России в целом в низком качестве муниципальных кадров. Приходится много ездить по краю, и я часто замечаю, что многие назначенные главы районов при изучении нормативно-правовых актов в буквальном смысле читают по слогам», - поделился он.

Выбранное лицо должно четко чувствовать ответственность не только перед вышестоящими структурами, но и перед населением. Понимать, что именно интересы местных жителей, интересы территории определяют содержание его работы. С таким заявлением выступила доцент кафедры региональной экономики и управления АлтГУ Валентина Лякишева.

Она выразила сожаление, что профессиональный ценз для кандидата на пост главы города предусмотрен нынешним законом. В тоже время, позиция Конституционного суда ясно дает понять, что в случае всенародного избрания мэра города, единственным цензором выступает население. Это положение Конституции не позволяет ввести законодательно для кандидатов в мэры требование о конкретном образовании или опыте работы. Однако, по словам Лякишевой, актуальные ограничительные требования для сити-менеджера также не привели к назначению компетентного человека.

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Руководитель фракции «Справедливая Россия» в БГД Оксана Молодых раскритиковала нынешний институт сити-менеджера, при котором действительно одаренные и инициативные люди не могут выдвинуться на руководящий пост, потому что поддержку партии получит только «лояльный» кандидат.

«Все это выглядит, простите за выражение, как политический инцест – сами себя любим, сами себя выбираем, сами собой довольны. Сейчас еще есть люди, которые помнят, что главу Барнаула когда-то выбирали они сами, но со временем из памяти граждан это уйдет и они решат, что так и должно быть», - подытожила Молодых.

Добавим, в четверг, 26 сентября законопроект о возвращении выборов мэра краевой столицы будет рассмотрен на сессии АКЗС. «Справедливая Россия» выразила надежду, что «здравый смысл восторжествует» и депутаты от «Единой России» присоединятся к остальным партиям в вопросе возвращения выборов главы города.