Сразу два землетрясения произошли на Алтае

Новости 24.09.2019 12:50 607

24 сентября в Республике Алтай произошли новые землетрясения. В этот раз сейсмические события были зафиксированы ранним утром в Онгудайском и Улаганском районах.

Как поясняет Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН, магнитуда одного землетрясения составила 2,5 балла, а другого – 3,7 балла. Оба подземных толчка находились в нескольких километрах от села Чибит.

Напомним, что 13 сентября в двенадцатом часу дня в Улаганском районе возле приграничного поселка Акташ произошли два землетрясения магнитудой 5,3 балла. Сильнее всего подземные толчки ощущались в Горно-Алтайске, а также ряде райцентров республики.

«Окна трещат»: жители Алтая рассказали о землетрясении Новости 13.09.2019 11:55 Магнитуда подземного толчка составила 5,3 балла 5657

После обеда еще один магнитудой 3,6. Жертв и разрушений не зафиксировано. Однако отголоски этих подземных толчков ощутили на себе жители Бийска, Барнаула, Новосибирской и Кемеровской областей.

Как пишут СМИ, впоследствии новые толчки неоднократно фиксировали в период с 13 по 24 сентября. Все они происходили в Онгудайском и Улаганском районах.