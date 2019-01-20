Реставрация здания с уникальным музеем началась в Бийске

В Бийске немало зданий, являющихся памятниками архитектуры, одно из них – школа № 4 им. В.В. Бианки в пер. Муромцевский, 8. Именно в этой школе расположен уникальный музей часов, организованный П.С. Коваленко.
Как сообщается на сайте Алтайохранкультуры, в сентябре 2019 года выдано разрешение на проведение работ по выборочному капитальному ремонту объекта культурного наследия.
Здесь будет производиться ремонт фасада, крыши, перекрытия, оконных и дверных заполнений, благоустройство территории. Вход в здание украсят красивые резные двери. При строительстве училища в проекте на фасаде значились большие часы, но тогда эти работы не были произведены. И только сейчас, после ремонта, на обозначенном месте появятся часы.
Добавим, выполняемые работы позволят сохранить и обновить облик исторического здания.
Теперь уникальными примерами архитектуры начала XX века можно любоваться и ночью