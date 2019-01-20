О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Реставрация здания с уникальным музеем началась в Бийске

Новости
660
0

В Бийске немало зданий, являющихся памятниками архитектуры, одно из них – школа № 4 им. В.В. Бианки в пер. Муромцевский, 8. Именно в этой школе расположен уникальный музей часов, организованный П.С. Коваленко.

Как сообщается на сайте Алтайохранкультуры, в сентябре 2019 года выдано разрешение на проведение работ по выборочному капитальному ремонту объекта культурного наследия.

Здесь будет производиться ремонт фасада, крыши, перекрытия, оконных и дверных заполнений, благоустройство территории. Вход в здание украсят красивые резные двери. При строительстве училища в проекте на фасаде значились большие часы, но тогда эти работы не были произведены. И только сейчас, после ремонта, на обозначенном месте появятся часы.     

Добавим, выполняемые работы позволят сохранить и обновить облик исторического здания.

Памятники истории в Бийске заиграли по-новому

Памятники истории в Бийске заиграли по-новому

Новости

Теперь уникальными примерами архитектуры начала XX века можно любоваться и ночью

2165
Школа основана в 1904 году как Казанское приходское училище при Бийском архиерейском подворье.  Изначально она находилось в деревянном здании в исторической части города – Казанке.
В 1911 году на средства городского головы, бийского купца второй гильдии Фёдора Фёдоровича Доброходова, при участии прихожан Казанского архиерейского собора, по улице Архиерейской  было построено большое двухэтажное кирпичное здание училища.
Именно в этом здании 12 апреля 1914 года была открыта первая народная бесплатная библиотека города в память 300-летия царствования Дома Романовых. Здесь в 1921 – 1922 годах биологию и мироздание преподавал Виталий Бианки – впоследствии известный писатель и основатель Бийского краеведческого музея. В годы Великой Отечественной войны в школе размещался эвакогоспиталь.

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000