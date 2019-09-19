Церемония открытия барнаульской «Титов-Арены» переносится

Новости 24.09.2019 11:20 519

Открытие «Титов-Арены» в Барнауле переносится на 28 сентября по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба «Динамо-Алтай».

Ранее сообщалось, ХК «Динамо-Алтай» проведет 26 сентября свою первую домашнюю встречу нового сезона в обновленном Дворце зрелищ и спорта, который получил новое имя «Титов-Арена».

Команда теперь вынуждена сразиться с курганским «Юниором» в «Карандин-Арене» в 19:00. Болельщики смогут посмотреть игру бесплатно.

Названа дата открытия барнаульского дворца спорта «Титов Арена» Новости 19.09.2019 18:17 Открытие состоится 26 сентября 749

Все билеты, приобретённые на матч открытия, будут действительны на мероприятие, которое состоится 28 сентября. Начало в 17:00.

Развлекательная программа, которая была заявлена ранее, останется прежней. Как рассказали организаторы, гостей ждет световое мэппинг-шоу, новые зажигательные танцы от группы поддержки «Инфинити» и выступление известных исполнителей.