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Церемония открытия барнаульской «Титов-Арены» переносится

Новости
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Открытие «Титов-Арены» в Барнауле переносится на 28 сентября по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба «Динамо-Алтай».

Ранее сообщалось, ХК «Динамо-Алтай» проведет 26 сентября свою первую домашнюю встречу нового сезона в обновленном Дворце зрелищ и спорта, который получил новое имя «Титов-Арена».

Команда теперь вынуждена сразиться с курганским «Юниором» в «Карандин-Арене» в 19:00. Болельщики смогут посмотреть игру бесплатно.

Названа дата открытия барнаульского дворца спорта «Титов Арена»

Названа дата открытия барнаульского дворца спорта «Титов Арена»

Новости

Открытие состоится 26 сентября

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Все билеты, приобретённые на матч открытия, будут действительны на мероприятие, которое состоится 28 сентября.  Начало в 17:00.

Развлекательная программа, которая была заявлена ранее, останется прежней. Как рассказали организаторы, гостей ждет световое мэппинг-шоу, новые зажигательные танцы от группы поддержки «Инфинити» и выступление известных исполнителей.

Автор: Политсиб.ру

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