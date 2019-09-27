Эксперты рассказали, как оформить право на товарный знак

Новости 24.09.2019 10:50 368

Как необходимо оформлять разрешение правообладателя на право использования товарного знака? Достаточно ли простого письма от правообладателя - юридического лица или необходимо заключение гражданско-правовой сделки?

Отвечает Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Марат Сулейманов Марат.

В соответствии с п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Наличие у лица, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателя), исключительного права на эту интеллектуальную собственность означает, что правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом.

Содержание исключительного права на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, в том числе товарного знака, раскрывается также в ст. 1229 ГК РФ. В соответствии с п. 1 этой статьи правообладатель вправе использовать интеллектуальную собственность по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Если иное не предусмотрено ГК РФ, правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, а также КоАП РФ.

Законодательство не ограничивает способы использования правообладателем интеллектуальной собственности, равно как и способы распоряжения ею. По смыслу п. 1 ст. 1229, п. 1 ст. 1233 ГК РФ заключение лицензионного договора не является единственной формой выражения согласия правообладателя на использование другим лицом результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Законодательство не запрещает правообладателю предоставлять разрешение (выражать согласие) на использование принадлежащей ему интеллектуальной собственности другим лицом путем направления этому лицу письма, содержащего такое разрешение (согласие). По нашему мнению, наличие разрешения правообладателя, в том числе выраженное в письме, само по себе подтверждает правомерность использования интеллектуальной собственности. Этот вывод подтверждается правоприменительной практикой: Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в постановлении от 30.08.2010 N 17АП-7699/10 указал, что распоряжение правообладателя принадлежащим ему исключительным правом на товарный знак может быть осуществлено не только в форме совершения договора, но и посредством согласования или последующего одобрения совершенных каким-либо лицом действий по использованию товарного знака. Такого рода согласование или одобрение также обеспечивает легитимность использования товарного знака. В пользу позиции о возможности предоставления права использования товарного знака на основании простого письма говорят также и основные начала гражданского законодательства. Так согласно п. 2 ст. 1 ГК РФ гражданские права могут быть ограничены лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, а п. 3 указанной статьи предъявляет основное требование к участникам гражданского оборота - добросовестность. Таким образом, если в рассматриваемой ситуации субъекты права будут действовать добросовестно, то они могут распоряжаться своими правами любым подходящим для них образом, в том числе, правообладатель товарного знака может передать право пользования им путем составления простого письма, а не лицензионного договора. Гражданское законодательство не только не создает для этого препятствий, а наоборот - выбор наиболее удобного для сторон способа осуществления ими своих гражданских прав максимально отвечает духу частно-правовых отношений и не должен расцениваться как нарушение.

Полагаем, что содержание письма правообладателя, предоставляющего другой стороне право пользования товарным знаком, должно быть отчасти сходным с содержанием лицензионного договора (ст. 1235 ГК РФ), несмотря на то, что составляемый документ таковым являться не будет. Так, прежде всего, в нем должен быть указан сам товарный знак (в том числе его графическое изображение, если оно есть) и номер свидетельства о его регистрации в Роспатенте. Также крайне желательно указать перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака. Данный перечень приводится со ссылкой на соответствующие классы Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) с указанием конкретного вида товаров и услуг. Кроме того, считаем необходимым указать: способы допустимого использования товарного знака адресатом письма; полные официальные наименования обоих сторон такого письма с указанием юридического адреса организаций, их ИНН; срок действия письма. Документ должен содержать подпись и печать правообладателя, а также дату подписания.

В заключении отметим, что требования к такому письму не установлены нормативно, поэтому мы указали те реквизиты, которые оно, на наш взгляд, должно содержать, исходя из нашего опыта и экспертного мнения.

Подготовлено по материалам системы ГАРАНТ.