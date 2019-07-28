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На Алтае ребенок умер, захлебнувшись рвотными массами

Новости
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В Горно-Алтайске младенец умер, захлебнувшись рвотными массами. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Алтай.

Была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что смерть девочки 2019 года рождения наступила в результате аспирации рвотными массами, то есть ребенок захлебнулся. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Следователи установили, что ребенок рос в неблагополучной семье. «На момент произошедшего в квартире с ребенком была мать, находившаяся в алкогольном опьянении, которая спала рядом с девочкой», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии, в том числе причинно-следственной связи между поведением матери и смертью ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.

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Автор: Политсиб.ру

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