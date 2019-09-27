В АлтГТУ открывается Всероссийский профориентационный форум

Новости 24.09.2019 9:48 533

Всероссийский молодежный профориентационный форум «Карьера.ру» пройдет в Алтайском крае с 25 по 27 сентября. Старт форума – 25 сентября с 11:00 в главном корпусе АлтГТУ (пр. Ленина, 46, 4 этаж).

Участие в нем примут представители более 15 регионов России – Алтайского края, Республики Алтай, Карачаево-Черкесской Республики, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской областей, Республики Саха (Якутия), Свердловской области, Севастополя, Республики Татарстан, Томской и Ульяновской области, Ханты-Мансийского АО, Москвы и Екатеринбурга. Всего – более 600 участников.

Форум станет площадкой для общения студенческой молодежи с работодателями, представителями предприятий СФО. Работа форума будет организована по нескольким направлениям: строительная отрасль, энергетика и энергетическое машиностроение, пищевая, химическая промышленность и инженерная экология, машиностроение и автомобильный транспорт, экономика, информационные технологии, архитектура и дизайн.

Свое участие в форуме подтвердили такие предприятия и организации, как компания ООО «СЭЛФ», компания ООО «Жилищная инициатива», ИСК «Союз», ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ», ООО «Архигрупп», АКБ «Инновация», КГКУ «Алтайавтодор», АО «Газпромраспределение г. Барнаул», АО «Специализированный застройщик инвестиционно-строительная компания «Алгоритм», «Упрдор Алтай», ООО «ЖБИ Сибири», ПАО МРСК Сибири Алтай-энерго, КЖБИ-2 ИСК «СОЮЗ», АО «СК Алтайкрайэнерго», ООО «Сибэнергомаш-БКЗ», ООО «ЖБИ Сибири», швейная фабрика ООО «Авангард», ООО «Альфа-спорт», ОАО «БзАТИ», ОАО «Алтай-кокс», ООО «Холод», ООО «Зиас Машинери», ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный завод», ООО УК «АЗПИ», ООО «Завод механических прессов», АО «Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения», ООО «СТАНКОЦЕНТР-ПЕРУН», ООО «Агро-индустрия», Алтайский шинный комбинат, ПАО СК «РОСГОССТРАХ», АО «Альфа-банк», банк «Левобережный», Образовательный холдинг «ИнПро», сеть ресторанов «Грильница», торговая сеть «Мария-Ра», ООО «СиСорт», отделение по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, АО ТД «Велес», ООО «НТЦ Галэкс», ООО «ЭЛСИБ», ООО «КОРТЭЛ», ООО «Научное техническое предприятие Специальная электроника», ООО «1С-Галэкс», ООО «ФРИМАТИК», ООО «Центр информационной безопасности», выставка «Туристический кластер Барнаул горнозаводской» и другие предприятия.

Мастер-классы, встречи и интерактивные площадки будут организованы и в АлтГТУ, и на территории предприятий.

Напомним, 21–29 сентября на базе Алтайского государственного технического университета стартовал проект Soft skills – стартовая платформа для молодых лидеров инновационного развития и конгресс молодых лидеров инновационного развития.

Конгресс объединил несколько проектов, адресованных молодёжи: Российско-Китайский молодёжный бизнес-инкубатор, региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России–2019» в Алтайском крае, региональный этап конкурса лучших практик профессионального самоопределения молодёжи «Премия Траектория–2019» в Алтайском крае, Форум рабочей молодёжи и молодёжный профориентационный форум «Карьера.ру».

Мероприятия организуются при финансовой поддержке Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова – победителя Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего образования Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Программа форума https://www.altstu.ru/structure/unit/oso/news/17118/.