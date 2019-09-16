Какую долю от дохода «съедает» коммуналка у жителей Алтайского края?

Новости 24.09.2019 9:13 514

Жители Алтайского края отдают за оплату коммуналки 9,5% от семейного бюджета. Как сообщают аналитики РИА Рейтинг, это примерно чуть больше 3 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что наш регион занял 34 место из 85. По данным рейтинга доля потребительских расходов среднестатистической семьи региона, потраченная на оплату ЖКУ в 2018 году составляла 9,5% - 3019 рублей.

Жители Алтая меньше всех тратятся на «коммуналку» Рейтинги 16.09.2019 12:35 Если вести речь о цифрах в абсолютном выражении, то жители Алтая, в среднем, платят за ЖКУ менее 2,5 тысяч рублей в месяц 1924

Республика Алтай расположилась на 9 строчке, Отмечается, что соседний регион тратит на коммунальные услуги меньше всех в России. Семьи там платили в прошлом году 7,7% дохода - это 2374 рубля.

Добавим, больше всего тратят на услуги ЖКХ на Дальнем Востоке. Так, жители Камчатки платят за услуги ЖКХ 15% дохода — это около 10 тысяч рублей. Меньше всего – в Ингушетии и Дагестане.