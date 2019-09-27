Ипотечный портфель Алтайского филиала превысил 4 млрд рублей

Новости 24.09.2019 8:45 447

Объем ипотечного кредитного портфеля Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» превысил отметку в 4,3 млрд рублей. Более 4,4 тысяч жителей Алтайского края и Республики Алтай оформили займы в Россельхозбанке.

За 8 месяцев 2019 года Алтайский филиал Россельхозбанка выдал на рефинансирование ипотеки сторонних банков более 27 млн рублей. Всего с момента запуска программы рефинансирования филиалом принято свыше 1600 заявок на сумму более 1,9 млрд рублей.

Россельхозбанк предлагает рефинансировать ипотечные кредиты на покупку квартиры на первичном рынке в рамках Программы государственного субсидирования ипотеки под 6%.

Участниками Программы могут стать семьи, где с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок.

Рефинансирование ипотечного кредита по льготной Программе позволяет изменить процентную ставку, срок кредита, размер ежемесячного платежа, привлечь созаемщиков и выплачивать ипотечный кредит на более выгодных условиях.

Кроме того, в настоящее время в Банке действует специальное предложение по рефинансированию ипотечных кредитов, по которому возможно оформить рефинансирование ипотеки по ставке от 9,4% годовых. По условиям акции можно рефинансировать кредит, ранее предоставленный на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынках, а также жилого дома с земельным участком. Сумма кредита ‒ до 20 млн рублей. Срок кредитования – до 30 лет. Специальные процентные ставки «Не переплачивай» действуют до 01.10.2019 (включительно). Подробные условия акции размещены на сайте Банка.

«Постоянное взаимодействие с организациями, работающими на рынке недвижимости, с основными застройщиками регионов, а также совершенствование ипотечных программ и проведение акций по данному направлению – все это способствует укреплению позиций Россельхозбанка на рынке ипотечного кредитования в Алтайском крае и Республике Алтай», - отмечает Николай Бойко, директор Алтайского филиала Россельхозбанка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.