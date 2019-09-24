Radisson в Барнауле – быть или не быть?

Новости 24.09.2019 7:10 1949

Накануне прошло совещание, на котором губернатор Алтайского края Виктор Томенко высказался по поводу строительства гостиницы Radisson на площади Сахарова. Глава региона заметил, что следует изучить общественное мнение по данному вопросу. Об этом сообщает источник «Политсибру».

Напомним, гостиничная сеть Radisson интересовалась возможностью «зайти» в Барнаул еще в 2015 году, однако вопрос был отложен. В начале же текущего года переговоры вновь активизировались.

Московские разговоры

В марте в Москве прошла встреча министра экономического развития Алтайского края Павла Дитятева с вице-президентом по развитию бизнеса в Восточной Европе, России и Израиле компании Radisson Hotel Group Дэвидом Дженкинсом. На этой встрече стороны обсудили условия захода отельной сети на барнаульский рынок и в завершение решили продолжить переговоры позже.

20 сентября Виктор Томенко встретился в Москве с директором по развитию бизнеса RadissonHotelGroup и представителями компании «ПремиумСтрой-Алтай». По словам губернатора, для развития инфраструктуры, туризма и деловых связей Барнаулу необходима гостиница международного уровня с высокими стандартами обслуживания гостей.

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Место действия

Строить ее, судя по всему, планируют на месте парка с колесом обозрения. Данный участок находится в частных руках и планы возведения на нем жилого дома существовали еще в прошлом году. Возможность постройки там здания заложена и в нынешний Генплан, несмотря на то, что разрешенный вид использования участка такого не предполагает. Впрочем, изменить его несложно, особенно пока к Генплану не принято ПЗЗ (а его принятие ожидается лишь к концу года). То есть, это проблемой не является.

Проблема в том, что данная локация давно и прочно стала местом проведения общегородских праздничных мероприятий, включая салюты, выступления творческих коллективов и так далее. Попытка перенести празднования в другую локацию уже имели место несколькими годами ранее и закончились плачевно. Речь идет о давке на площади Свободы, где в 2013 году решили провести городскую елку.

Кроме того, сквер – это одна из немногочисленных зеленых зон города. Нехватку подобных зон отмечали многие эксперты и горожане – тема горячо обсуждалась в СМИ и социальных сетях. Неудивительно, что и сейчас барнаульцы оказались не в восторге от перспективы лишиться привычного и удобного места отдыха ради гостиницы, которая если и нужна, то приезжим, а не им самим.

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Кстати, а действительно ли она нужна?

Мнения на этот счет существуют разные. Например, директор турфирмы «Плот» Александр Смирнов заявил «Политсибру», что четырехзвездочных отелей в городе нет и появление такого – это хорошо. Однако, некоторые опрошенные изданием граждане указали на то, что гостиниц в окрестностях площади Сахарова и без того много, к тому же, турпоток в Алтайский край снижается и ради отеля в Барнаул никто не поедет.

«Политсибру» обзвонил несколько расположенных поблизости отелей, с целью проверить версию об их переполненности, которая могла бы стать обоснованием необходимости строительства новой гостиницы. Однако данная версия не подтвердилась – переполненной оказалась лишь гостиница «Центральная», тогда как, например, «Сибирь», «Барнаул» и «Турист» заполняются лишь на 40-60%, то есть, загружены только наполовину. Но, если новый отель не нужен ни барнаульцам, ни гостям города, то кому тогда?

По данным источника «Политсибру», участок на Сахарова контролируется группой соратников трагически погибшего барнаульского предпринимателя Анатолия Банных и его сыном Максимом. Инсайдеры утверждают, что инициатива строительства гостиницы исходит от них. Так это или нет, «Политсибру» в данный момент точно утверждать не может.

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Противоречивые перспективы

Напомним, что незадолго до своего заявления о необходимости гостиницы международного уровня в Барнауле, Виктор Томенко признавал, что вопрос выбора участка под строительство должен решаться профессионалами.

«Разве это дело губернатора – сидеть и думать, где какую многоэтажку или одноэтажку воткнуть и построить? Я в этом ничего не понимаю – я учился другому и мои представления – на уровне продвинутого обывателя, не более того», – говорил глава региона.

Таким образом, организация общественных обсуждений судьбы зоны отдыха на площади Сахарова выглядит более чем логично. Однако, все зло, как известно, кроется в деталях.

Не станет ли обсуждение профанацией? Слишком свеж еще в памяти пример «обсуждений» Генплана с непонятными людям картами без легенды и самым неудобным временем посещений. Повторится ли этот сценарий или барнаульцам дадут возможность по-настоящему решать судьбу города, мы вскоре увидим.