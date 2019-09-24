Председатель БГД заявила, что барнаульцы не хотят выбирать мэра города

Обращений со стороны депутатов АКЗС или общественности в адрес Барнаульской городской Думы в вопросах возвращения выборов мэра города не поступало. Такое заявление сделала председатель БГД Галина Буевич в понедельник, 23 сентября.
По ее словам, затраты на выборы главы города будут очень большими в сравнении с явкой, которая в очередной раз продемонстрирует холодное отношение жителей города к выборам.
Кроме того, она дала понять, что правильной является все-таки актуальная модель назначения сити-менеджера через конкурс и утверждение кандидата депутатами Гордумы.
«В противном случае мы просто потратили бы несколько месяцев на общественные слушания, избирательный процесс и получили бы мэра города только осенью 2020 года. При нынешнем порядке новый мэр должен будет приступить к своим обязанностям уже в феврале следующего года. Каждый житель города хочет комфортной жизни в Барнауле, поэтому мы уверены, что избрать градоначальника нужно как можно скорее по существующей процедуре», - пояснила Буевич.
Новый градоначальник должен появиться у краевого центра до конца 2019 года
Напомним, что сейчас исполняет обязанности главы города замглавы администрации Вячеслав Франк, который был назначен сразу после ухода в отставку 15 августа Сергея Дугина. В ближайшее время БГД объявит конкурс, на котором кандидаты представят свою программу развития города. Претендентов на должность мэра будут проверять комиссии на всех уровнях власти.
На сегодняшний день вариант возвращения всенародных выборов мэра краевой столицы всерьез обсуждают фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», представитель которых заседают в БГД и АКЗС. Фракция СР намерена выступить на ближайшей сессии краевого парламента с соответствующей законодательной инициативой.
В понедельник, 23 сентября, в АКЗС состоялся круглый стол по данной теме. В обсуждении участвовали все парламентские партии, кроме «Единой России». Нескольких представителей партии пригласили на обсуждение вопроса возвращения выборов главы города, но все они на встречу не пришли.
Следующая сессия состоится в последних числах сентября
Сразу видно что тетя из ЕР. Во дают, Слуги Народа, совсем обнаглели, на самом деле слепые и глухие или притворяются.? Живут в каком-то своем ограниченном мирке и не высовываются... а еще культурой руководит... никакой Этики... что Зубович была. что эта, одна масть- ЕР, какая- то там "партия власти" при том что в Конституции РФ написано, что у нас НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ НАРОДА РФ. Какую эффективность вы хотите от политиков?
Реальность искажена, но обязательно будет восстановлена. Кто искажает реальность? Политики! Вы думаете они ее восстановят? Восстановить реальность могут только ВНЕКЛАССОВЫЕ люди у которых есть поддержка масс, а у ЕР не было, нет и не будет поддержки масс. У ЕР тупиковое направление, если они сами не остановятся, их остановят. выше Бога(высшее Сознание) еще никто не прыгнул... ЕР же покушается на Свободу Выбора... а пока мы наблюдаем игры разума...
а кто ей дал право выступать от имени горожан?
РЕДАКЦИИ: уточнение, вы пишите: "она дала понять, что правильной является все-таки актуальная модель назначения сити-менеджера через конкурс и утверждение кандидата депутатами Гордумы. ". Не знаю, как именно сказала Буевич, но сегодня в Барнауле нет модели сити-менеджера. Модель сити-менеджера - это когда депутаты НАЗНАЧАЮТ по КОНТРАКТУ (а не по конкурсу) главу АДМИНИСТРАЦИИ (а не главу города), при этом главой ГОРОДА является спикер гордумы. Такая модель была при Савинцеве и при первом сроке Дугина, когда главой ГОРОДА была Зубович. А сегодня глава города это все-таки не назначенный наемный менеджер, а ИЗБРАННЫЙ глава местного самоуправления. То есть он именно избран, хотя и по конкурсу, хотя и не всенародно, а опосредованно через депутатов. На первый взгляд разницы не много, но на самом деле она есть - и юридически, и политически.