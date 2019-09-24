Председатель БГД заявила, что барнаульцы не хотят выбирать мэра города

Новости 24.09.2019 8:15 1757

Обращений со стороны депутатов АКЗС или общественности в адрес Барнаульской городской Думы в вопросах возвращения выборов мэра города не поступало. Такое заявление сделала председатель БГД Галина Буевич в понедельник, 23 сентября.

По ее словам, затраты на выборы главы города будут очень большими в сравнении с явкой, которая в очередной раз продемонстрирует холодное отношение жителей города к выборам.

Кроме того, она дала понять, что правильной является все-таки актуальная модель назначения сити-менеджера через конкурс и утверждение кандидата депутатами Гордумы.

«В противном случае мы просто потратили бы несколько месяцев на общественные слушания, избирательный процесс и получили бы мэра города только осенью 2020 года. При нынешнем порядке новый мэр должен будет приступить к своим обязанностям уже в феврале следующего года. Каждый житель города хочет комфортной жизни в Барнауле, поэтому мы уверены, что избрать градоначальника нужно как можно скорее по существующей процедуре», - пояснила Буевич.

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Напомним, что сейчас исполняет обязанности главы города замглавы администрации Вячеслав Франк, который был назначен сразу после ухода в отставку 15 августа Сергея Дугина. В ближайшее время БГД объявит конкурс, на котором кандидаты представят свою программу развития города. Претендентов на должность мэра будут проверять комиссии на всех уровнях власти.

На сегодняшний день вариант возвращения всенародных выборов мэра краевой столицы всерьез обсуждают фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», представитель которых заседают в БГД и АКЗС. Фракция СР намерена выступить на ближайшей сессии краевого парламента с соответствующей законодательной инициативой.

В понедельник, 23 сентября, в АКЗС состоялся круглый стол по данной теме. В обсуждении участвовали все парламентские партии, кроме «Единой России». Нескольких представителей партии пригласили на обсуждение вопроса возвращения выборов главы города, но все они на встречу не пришли.