Застройщик выкупил площадку под высотку в центре Барнаула

Новости 24.09.2019 7:40 812

Компания «Строительная перспектива», учредителем которой является Андрей Комяков, выкупила на торгах земельные участки на пр. Красноармейском, 50, 52 и 52а. Ранее имущество принадлежало обанкротившейся организации «СтройГАЗ», пишет «Алтайский портал недвижимости».

Отмечается, что земли вместе с постройками компания приобрела по стартовой цене - 86,6 млн рублей. Общая площадь всех трех участков составила около 0,56 га. Первый пустует, на втором расположено здание, в котором размещено кафе «Шаверма» и бар «Заправка», на третьем – стоит ветхий двухэтажный деревянный жилой дом.

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Вид разрешенного использования первого участка – для строительства многоквартирных домов в 9 и более надземных этажей со встроенными и пристроенными объектами. Про две другие территории указана только категория - земли населенных пунктов. По мнению экспертов, в ближайшем будущем здесь появится новый ЖК.

Интересно, что компания занимается строительством высотных домов. Кстати, недавно «Строительная перспектива» выкупила еще один участок под точечный жилой дом, расположенный на ул. Монтажников, 4. На данный момент готовится проект высотки.

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А вот жители соседних домов протестуют против будущего строительства, так как новостройка будет расположена близко к их 9-этажкам, а также разместится на площадке, где сейчас местные юные жители занимаются спортом.

Любопытен еще один факт: для территории на пр. Красноармейский, 52 у «СтройГАЗа» несколько лет назад был разработан амбициозный проект 16-24-этажных домов со стеклянными фасадами и необычными конфигурациями. К слову, данную площадку пытались продать и на сайтах объявлений за 70 млн рублей, но покупателей так и не нашлось.