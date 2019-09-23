Стоимость нахождения в стационаре онкобольных выросла в Алтайском крае

Стоимость лечения онкобольных в стационаре выросла по инициативе министерства здравоохранения Алтайского края. Ведомство также стало отслеживать время проведения пациентов в очередях. Об этом пишет Тайга.инфо.
Чиновники намерены добиться усиления диагностики, но средств на новое оборудование сейчас нет. О необходимости ускорения диагностики онкобольных заявил Заслуженный врач России, депутат Госдумы Николай Герасименко. Он и другие депутаты раскритиковали региональный Минздрав, заявив об угрозе выполнения федерального нацпроекта.
Несмотря на обилие положительных моментов, депутаты высказали ряд пожеланий
Сейчас Минздрав Алтайского края увеличил среднюю стоимость лечения пациентов онкологического диспансера до 78 тысяч рублей в круглосуточном стационаре.
Чиновники также создали центр первичной медико-санитарной помощи, который должен отслеживать, сколько пациенты проводят в очередях в онкодиспансере.
Кроме того, ранее комитет по здравоохранения АКЗС раскритиковал минздрав за недостаточно эффективную борьбу с онкологией. Смертность от рака выросла за год на 17,2%, онкология практически не выявляется на ранних стадиях, а на саму диагностику, как заявил Герасименко, требуется два-три месяца.
При этом, финансирование увеличилось за счет нацпроекта, выполнение которого, как считают депутаты, находится под угрозой.
В Барнауле состоялась пресс-конференция министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова