Стоимость нахождения в стационаре онкобольных выросла в Алтайском крае

Новости 23.09.2019 18:50 201

Стоимость лечения онкобольных в стационаре выросла по инициативе министерства здравоохранения Алтайского края. Ведомство также стало отслеживать время проведения пациентов в очередях. Об этом пишет Тайга.инфо.

Чиновники намерены добиться усиления диагностики, но средств на новое оборудование сейчас нет. О необходимости ускорения диагностики онкобольных заявил Заслуженный врач России, депутат Госдумы Николай Герасименко. Он и другие депутаты раскритиковали региональный Минздрав, заявив об угрозе выполнения федерального нацпроекта.

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Сейчас Минздрав Алтайского края увеличил среднюю стоимость лечения пациентов онкологического диспансера до 78 тысяч рублей в круглосуточном стационаре.

Чиновники также создали центр первичной медико-санитарной помощи, который должен отслеживать, сколько пациенты проводят в очередях в онкодиспансере.

Кроме того, ранее комитет по здравоохранения АКЗС раскритиковал минздрав за недостаточно эффективную борьбу с онкологией. Смертность от рака выросла за год на 17,2%, онкология практически не выявляется на ранних стадиях, а на саму диагностику, как заявил Герасименко, требуется два-три месяца.

При этом, финансирование увеличилось за счет нацпроекта, выполнение которого, как считают депутаты, находится под угрозой.