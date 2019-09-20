Барнаульская мэрия набирает кадровый резерв для комитета по энергоресурсам

Новости 23.09.2019 18:15 185

Администрацией Барнаула объявлен прием документов для участия в отборе кандидатов для включения в кадровый резерв комитета по энергоресурсам и газификации. Объявление опубликовано на официальном сайте мэрии.

Требуются:

Главный специалист – юрисконсульт; Начальник отдела бухгалтерского учета и муниципального заказа; Главный специалист по муниципальному заказу отдела бухгалтерского учета и муниципального заказа; Главный специалист отдела энергоресурсов; Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры

Документы принимаются до 11 октября, тестирование пройдет 16 числа, собеседование – 18-го. Срок отбора претендентов: до 25 октября включительно. Подать заявки на включение в кадровый резерв смогут также студенты вузов (последний курс).