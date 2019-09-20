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Барнаульская мэрия набирает кадровый резерв для комитета по энергоресурсам

Новости
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Администрацией Барнаула объявлен прием документов для участия в отборе кандидатов для включения в кадровый резерв комитета по энергоресурсам и газификации. Объявление опубликовано на официальном сайте мэрии.

Резерв без гарантий, или откуда берутся чиновники в Алтайском крае?

Требуются:

  1. Главный специалист – юрисконсульт;
  2. Начальник отдела бухгалтерского учета и муниципального заказа;
  3. Главный специалист по муниципальному заказу отдела бухгалтерского учета и муниципального заказа;
  4. Главный специалист отдела энергоресурсов;
  5. Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры

Документы принимаются до 11 октября, тестирование пройдет 16 числа, собеседование – 18-го. Срок отбора претендентов: до 25 октября включительно. Подать заявки на включение в кадровый резерв смогут также студенты вузов (последний курс).

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Среди претендентов есть жители и других регионов

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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