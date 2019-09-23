В Славгороде орудует серийный маньяк: возбуждено уголовное дело

Новости 23.09.2019 17:48 230

В Славгороде активно обсуждают новость о появлении сексуального маньяка. Напуганные горожане пишут в соцсетях о том, где орудует маньяк. В качестве доказательства люди ссылаются на многочисленные инциденты.

В следственном управлении СКР по Алтайскому краю возбудили уголовное дело. Как сообщает пресс-служба ведомства, вечером 18 сентября 2019 года в городе Славгороде неустановленный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 16-летней девочки.

В настоящее время следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю располагают достоверными данными о совершении еще трех аналогичных преступлений одним лицом.

Отмечается, что на связанность этих преступлений говорит схожее описание нападавшего со слов молодых женщин, а также почерк совершения преступлений. Полиция не отрицает, что в городе проходит масштабная операция по поиску насильника. Устанавливается личность злоумышленника.

Приметы: возраст 18-25 лет, европейской внешности, ростом около 162-165 см. Плотного телосложения. Цвет волос темный, короткая небрежная чёлка. Лицо худощавое со скулами. Глаза темного цвета.

Был одет: в куртку черного цвета с капюшоном, штаны темного цвета.