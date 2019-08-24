Стало известно, когда вынесут приговор по громкому делу Михаила Седова

Новости 23.09.2019 17:15 155

В краевой столице 24 сентября пройдет заседание по делу об убийстве Михаила Седова. Накануне присяжные вынесли вердикт о виновности обоих подозреваемых – Михаила Поспелова и Евгения Кочергина.

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Как пишет «КП-Барнаул», заседание по делу пройдет в краевом суде за закрытыми дверями – без участия журналистов. Отмечается, что прессу пустят лишь на оглашение приговора.

По некоторым данным, обвиняемым грозит серьезное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Известно, что приговор могут вынести уже на следующей неделе.

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Напомним, трагедия произошла вечером 2 октября 2018 года. Известно, злоумышленники прибыли в гаражно-строительный кооператив, где увидели дорогой автомобиль Subaru Tribeca для его дальнейшей продажи. В ходе следствия выяснилось, что они нанесли несколько ударов заранее приготовленными монтажками его 38-летнему владельцу Михаилу Седову. Тело мужчины было найдено в лесу недалеко от озера Пионерское.