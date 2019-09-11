Региональные органы власти могут быть лишены полномочий

Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект, позволяющий федеральным властям отнимать полномочия у региональных органов. Документ опубликован на профильном портале госдумы.
Для изъятия полномочий потребуется представление контрольного органа о ненадлежащем их исполнении. Затем правительство или президент принимает соответствующее решение.
Новый закон касается 26 сфер деятельности, включая здравоохранение, ветеринарию, защиту окружающей среды, ЖКХ и другие.
Согласно пояснительной записке, реализация законопроекта
«Не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, не окажет влияния на доходы и не потребует принятия расходных обязательств или осуществления дополнительных расходов из бюджетов бюджетной системы».
Предложение внес спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на первом пленарном заседании осенней сессии