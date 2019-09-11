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Региональные органы власти могут быть лишены полномочий

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Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект, позволяющий федеральным властям отнимать полномочия у региональных органов. Документ опубликован на профильном портале госдумы.

Для изъятия полномочий потребуется представление контрольного органа о ненадлежащем их исполнении. Затем правительство или президент принимает соответствующее решение.

Новый закон касается 26 сфер деятельности, включая здравоохранение, ветеринарию, защиту окружающей среды, ЖКХ и другие.

Согласно пояснительной записке, реализация законопроекта

«Не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, не окажет влияния на доходы и не потребует принятия расходных обязательств или осуществления дополнительных расходов из бюджетов бюджетной системы».

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Автор: Политсиб.ру

Фото: duma.gov.ru

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