Региональные органы власти могут быть лишены полномочий

Новости 23.09.2019 16:50 253

Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект, позволяющий федеральным властям отнимать полномочия у региональных органов. Документ опубликован на профильном портале госдумы.

Для изъятия полномочий потребуется представление контрольного органа о ненадлежащем их исполнении. Затем правительство или президент принимает соответствующее решение.

Новый закон касается 26 сфер деятельности, включая здравоохранение, ветеринарию, защиту окружающей среды, ЖКХ и другие.

Согласно пояснительной записке, реализация законопроекта

«Не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, не окажет влияния на доходы и не потребует принятия расходных обязательств или осуществления дополнительных расходов из бюджетов бюджетной системы».