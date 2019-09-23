Студенты АлтГТУ конструируют модели сельскохозяйственных машин

Новости 23.09.2019 16:20 158

Студенческое конструкторское бюро Алтайского государственного технического университета занимается разработкой проектов в области сельскохозяйственного машиностроения.

Студенты совместно с преподавателями факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта АлтГТУ по заказу предприятий конструируют модели будущих машин и их деталей. Бюро сотрудничает с такими предприятиями как: ЗАО «Рубцовский завод запасных частей», ООО «АЗАС», НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, ООО «Ваш трактор», АО «АЗСМ».

«Работа в бюро требует знания физических законов, а также опыт в проектировании, но при этом, позволяет ещё во время обучения стать разработчиком крупных проектов и овладеть программами для проектирования, – говорит начальник конструкторского бюро Сергей Сороченко. – На данный момент в бюро занимаются конструированием машины для приствольной обработки почвы, по заказу садоводства им. М.А. Лисавенко. Студенты занимаются улучшением модели, которою садоводство указало как прототип. В скором времени модель будет передана для сборки».

В октябре пройдут первые испытания другой разработки студенческого конструкторского бюро – четырехрядного роторного щелеобразователя, который необходим для посадки саженцев на доращивание.

За последние пять лет в конструкторским бюро в сотрудничестве с предприятиями студентами разработано 18 проектов.