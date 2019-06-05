Видео с избиением школьницы в Рубцовске проверяет Следком

Новости 23.09.2019 15:50 433

В Алтайском крае школьницы заставили сверстницу встать на колени под угрозой избиения. Инцидент был запечатлен на видео одной из участниц травли. Следственный комитет РФ уже запустил проверку по факту инцидента.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, инцидент с избиением произошел 17 сентября текущего года в городе Рубцовске.

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«Четырнадцатилетняя девочка заставила свою сверстницу встать на колени и извиниться, после чего избила, а ее 16-летняя приятельница снимала происходящее на телефон», - говорится в сообщении ведомства.

Как пишут СМИ, происшествие случилось около стадиона «Торпедо» в Рубцовске, недалеко от школы №24, в которой учатся участницы конфликта.

В ходе проверки следователям предстоит изучить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.