Жители Алтайского края стали чаще ездить на поездах

Новости 23.09.2019 15:20 184

В период с января по август текущего года было зафиксировано 604 тысячи пассажиров скорых пригородных поездов компании «Алтай-Пригород» - «Калина красная», «Восток» и «Просторы Алтая». Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Число пассажиров выросло на 10,4% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

По данным компании, положительная динамика в количестве пользователей железнодорожного транспорта связана с гибкой тарифной политикой, удобным графиком курсирования, созданием условий для комфортного проезда, новых сервисов и предоставления льгот на проезд отдельным категориям граждан.

Запуск скоростных поездов относится к совместному проекту Западно-Сибирской железной дороги и правительства Алтайского края. Целью сотрудничества называют развитие комфортного железнодорожного сообщения между Барнаулом, Бийском, Алейском и Рубцовском.

Напомним, что на прошлой неделе в крае начали проходить демонстрационные поездки скоростного электропоезда «Ласточка» серии ЭС-1П.