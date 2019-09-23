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Социальные ярмарки будут действовать в Барнауле до ноября

Новости
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Еженедельные социальные ярмарки будут проходить в Барнауле до 9 ноября, передает пресс-служба мэрии.

Как рассказал заместитель главы администрации города Вячеслав Химочка, в этом году ярмарки будут проходить каждую неделю по субботам.

«Ярмарки очень популярны у горожан, цены на них ниже среднерыночных на 15-20 процентов, средний товарооборот 8-10 млн рублей. Сейчас на ярмарках начался сезон овощей: картофеля, моркови, лука и свекры, поэтому мы ожидаем существенное увеличение товарооборота», – пояснил чиновник. 

На проходящих во всех районах города ярмарках организован общественный и ветеринарный контроль, работают волонтеры, которые помогают людям пожилого возраста с доставкой продукции.

Адреса ярмарок:

  • Железнодорожный район – проспект Ленина,71, проспект Красноармейский,131;
  • Индустриальный район – улица 50 лет СССР,51а;
  • Ленинский район – площадь Народная;
  • Октябрьский район – проспект Ленина,152, улица Германа Титова,9;
  • Центральный район – проспект Красноармейский,36, улица Чайковского,21а. 

Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.org

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