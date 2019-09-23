Социальные ярмарки будут действовать в Барнауле до ноября

Новости 23.09.2019 14:50 205

Еженедельные социальные ярмарки будут проходить в Барнауле до 9 ноября, передает пресс-служба мэрии.

Как рассказал заместитель главы администрации города Вячеслав Химочка, в этом году ярмарки будут проходить каждую неделю по субботам.

«Ярмарки очень популярны у горожан, цены на них ниже среднерыночных на 15-20 процентов, средний товарооборот 8-10 млн рублей. Сейчас на ярмарках начался сезон овощей: картофеля, моркови, лука и свекры, поэтому мы ожидаем существенное увеличение товарооборота», – пояснил чиновник.

На проходящих во всех районах города ярмарках организован общественный и ветеринарный контроль, работают волонтеры, которые помогают людям пожилого возраста с доставкой продукции.

Адреса ярмарок: