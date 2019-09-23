В Алтайском крае легализуют самозахваты «ничейной» земли

Новости 23.09.2019 14:15 222

В этом году в земельную реформу России внесли поправки, которые позволяют узаконить фактические границы участков. В рамках этого закона вводится возможность «прирезать» к участку прилегающую территорию.

Как пишут «Вести 22», «ничейная» земля, которая используется без документов, теперь можно добавить к своей собственности в ходе комплексных кадастровых работ.

Как отметили в краевом управлении Росреестра, если выяснится, что фактический размер участка больше, чем его площадь по документам, то владелец сможет узаконить землю. Разбирательства будут проводиться по заказу местных органов самоуправления.

Поясним, в нашем регионе площадь такого участка не должна быть больше двух-трёх соток, а срок его использования – не меньше 15 лет. Самое обязательное условие - земля не должна быть предметом спора с соседями.

Добавим, ранее скорректировать границы участка можно было только через суд. На данный момент процедура пересмотра серьезно упрощена.