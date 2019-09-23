Как делегация Алтайского края продвигала местные продукты на международном хлебном форуме

Новости 23.09.2019 13:50 616

Международный форум предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты - мир» прошел с 19 по 22 сентября на базе этнографического парка-музея «Этномир» в Калужской области. По поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко был установлен павильон региона: на стенде размещалась продукция нескольких десятков предприятий.

Работа по формированию экспозиции продолжалась в течение нескольких месяцев. Как рассказал председатель совета Алтайского крайпотребсоюза Виктор Красилов, установка павильона Алтайского края заняла больше 10 дней, в этой работе принимали участие специалисты предприятий потребкооперации, пищевой и перерабатывающей промышленности, органов власти. Всего была представлена продукция 49 предприятий Алтайского края.

Организаторами форума выступили Центросоюз России, администрация Калужской области, российская Гильдия пекарей и кондитеров, Международный Союз пекарей и кондитеров. В мероприятиях приняли участие представители организаций потребительской кооперации, малого, среднего и крупного бизнеса более чем из 70 регионов России, а также делегации 50 стран.

Цель форума – дать импульс развитию производства продуктов питания, край – один из признанных лидеров по данному направлению.

«Делегация Алтайского края достаточно широко представляет весь объем продукции, которую сегодня реализуют наши предприятия сельхозкооперации, потребительской и промышленной кооперации. Алтайскому краю есть что предложить, есть чем гордиться. Здесь сегодня и продукция наших предприятий, которые занимаются оздоровлением, выпуском лечебной продукции, биологически активных добавок, различных услуг, которые предоставляют как жителям Алтайского края, так и огромному потоку туристов в регионе. Конечно, представлена вся линейка продукции наших сельхозтоваропроизводителей. По большинству направлений Алтайский край является либо лидером в стране, либо входит в тройку или пятерку как по объемам производимой продукции, так и по ее качеству», - отметил глава региона.По мнению самих участников форума, для того, чтобы удержать лидирующие позиции и подтверждать свой уровень, региону необходимо участвовать в подобных форумах на постоянной основе.«Одно из главных направлений работы и основная цель - это, конечно, продвижение Алтайского края его продукции и услуг, которые мы в рамках этого направления деятельности производим», - подчеркнул Виктор Томенко.

Зампредседателя правительства РФ по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии Алексей Гордеев в своем выступлении на открытии форума «Хлеб, ты - мир» отметил, что государство намерено усилить работу в вопросах создания условий для граждан, желающих объединиться для ведения экономической деятельности. Отметим, помощник президента РФ Игорь Левитин посетил экспозицию Алтайского края. Производственно-туристический потенциал региона ему представил Виктор Томенко.

Общая площадь павильона Алтайского края на Международном форуме предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты - мир» составила 360 кв. м. В числе наиболее посещаемых экспозиций региона оказались «Алтай - здравница России», «Алтай - туристический край», «Алтай - лесных даров край», «Алтай - медовый край», «Алтай - житница Сибири», «Алтай - сырный край».

Стоит добавить, что отдельно при павильоне Алтайского края располагалась дегустационная зона. Здесь в том числе были представлены блюда, разработанные студентами-поварами Барнаульского кооперативного техникума: блины из гречневой муки, фаршированные папоротником; тартар из мяса марала на хлебцах из гречки, с папоротником; филе марала с медовой тыквой и кедровыми орехами; стейк из марала с гречкой и папоротником на копченой сметане с грибной пудрой; мильфей с грибами, сыром и дарами Алтая.

«Сегодня Центросоюз России проводит большую организационную работу. Правительство Российской Федерации, федеральные органы власти выходят с инициативами, которые будут рассматривать в рамках разных мероприятий, круглых столов, панельных дискуссий, обсуждений. Высказываются разные инициативы, которые могли бы способствовать дальнейшему развитию потребкооперации. Мы понимаем, что развитие потребительской кооперации, создание для этого комфортных условий превращается в вопрос государственной политики. Это должно найти соответствующее отражение в законодательных актах и в нормативных документах и, в общем-то, в формировании рабочих инструментов взаимодействия организационных структур, в том числе непосредственно предпринимателей для того, чтобы все это работало как единое целое. Вот такой круг вопросов - от собственного продвижения до выработки предложений и соображений по системной работе - стоит сегодня перед нашими представителями. Думаю, что мы определенные результаты получим», - так Виктор Томенко прокомментировал важность участия делегации Алтайского края в международном форуме.

Отметим, в рамках форума работали дискуссионные площадки, в том числе международная кооперативная сессия «Потребительская кооперация 2030», 71-й конгресс Международного союза пекарей и кондитеров (UIBC). Также прошел открытый Кубок России по хлебопечению, Х Всероссийский конкурс «Лучший хлеб России - 2019».