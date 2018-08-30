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«Это моя главная мечта»: Сергей Шойгу заявил, что хочет построить в Сибири два города

Новости
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Министр обороны Сергей Шойгу  в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал о главной мечте своей жизни.

«Вернуться в Сибирь. Это моя главная мечта. И я убежден, что она будет реализована. Хочу вернуться во времена моей молодости. У меня большая ностальгия по Советскому Союзу — не по каким-то отдельным лозунговым вещам, а по тому настроению, по тому духу, который царил тогда в те времена, особенно в тех местах. Когда в Братске люди стояли часами на морозе, под открытым небом, чтобы послушать стихи Евгения Евтушенко, поэму «Братская ГЭС». Он срывал себе голос, там микрофонов не было, а женщины вытирали слезы… «гордый дух гражданства». Очень часто об этом думаю, очень часто поправляю себе настроение воспоминаниями о тех временах», – сказал Шойгу.

По его словам, в нынешней жизни снова появились возможности для реализации таких больших проектов, как Комсомольск-на-Амуре, Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, Байкало-Амурская магистраль, большие комплексы в Иркутской области, Братская ГЭС. Министр отметил, что без реализации подобных проектов сложно прививать молодежи чувство созидания.

«Я очень хочу вернуться в Сибирь и построить там один, а лучше еще два города! И верю, что моя мечта осуществится!», – подытожил Сергей Шойгу.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: kremlin.ru

Комментарии (1)

1000

Гость

НАСТОЯЩИЙ ПАТРИОТ ! ДАЙ БОГ ЕМУ ЗДОРОВЬЯ ОСУЩЕСТВИТЬ СВОЮ МЕЧТУ.

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