Женщины в России стали выходить замуж гораздо позже

Новости 23.09.2019 12:40 402

Возраст среднестатистической невесты в России за последние несколько лет вырос вслед за пенсионным возрастом. Об этом пишут РИА «Новости», ссылаясь на данные Росстата.

На сегодняшний день зафиксировано, что женщины выходят замуж в возрасте от 25 до 34 лет, что на восемь лет больше, чем несколькими годами ранее. Тогда возраст колебался от 18 до 24 лет. Что касается сильной стороны населения, то мужчины, по данным Росстат, женятся также с 25 до 34 лет.

Заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова пояснила, что молодые люди чаще откладывают регистрацию брака. Этому служат несколько причин, среди которых получение образование, построение карьеры, отсутствие стабильной работы или собственного жилья.

«Все это служит признаком нестабильного положения в жизни. Кроме того, у них есть желание пожить в свое удовольствие», - пояснила специалист.

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Также, по ее словам, сейчас очень распространена модель, при которой молодые пары не регистрируют свой брак.

«В ближайшем будущем в брачный и репродуктивный возраст постепенно начнут вступать поколения, рожденные в начале 2000-х, когда благодаря "отложенным рождениям" 1990-х, улучшению структуры женского населения репродуктивного возраста (рожденные в 1980-х), а также мерам демографической политики правительства рождаемость повысилась. И как результат уже в следующем году можно ожидать увеличение коэффициентов брачности», - рассуждает Егорова.

Нельзя не отметить тот факт, что по данным Росстата, увеличивается и число женщин, вступающих в брак после 35 лет.

«Нельзя откладывать заключение брака до конца жизни, когда-то захочется иметь свой дом, семью, детей. Хотя стоит сказать и о том, что при традиционном желании женщин иметь законную семью, в последние годы социологи и психологи стали отмечать, что женщины более старшего возраста и преуспевшие в карьере или бизнесе все чаще предпочитают жить с детьми, но без мужа», - подытожила Елена Егорова.