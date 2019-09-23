Сорок деревьев высадили в Заринске благодаря программе «Стальное дерево»

Новости 23.09.2019 12:17 166

Сотрудник Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК), финалист конкурса «Молодой лидер» Илья Новиков обновил зеленые насаждения на территории детского сада №7 «Сказочная полянка».

Илья организовал вырубку старых тополей около детских игровых зон и высадил 40 новых саженцев дуба, кедра, лещины, туи и липы.

«Считаю мой проект крайне актуальным и необходимым для безопасности детей. На территории детского сада многие тополя сгнили и признаны аварийными. Кроме того, ветки старых деревьев нависали над детской площадкой соседнего жилого дома. Теперь игровые зоны будут украшать новые зеленые насаждения», - рассказал Илья Новиков.

Помощь в проекте Илье Новикову оказали благотворительный фонд «Милосердие», руководство детского сада №7 «Сказочная полянка», администрация Заринска, коллеги. Фоторепортаж о высадке деревьев можно посмотреть по ссылке.

Программа «Стальное дерево» действует в Заринске с 2018 года. Социально значимые проекты реализуются при финансовой поддержке благотворительного фонда «Милосердие» (социального партнера НЛМК). Победители получают целевые гранты до 300 тыс. рублей. В этом году в Заринске будут созданы площадки для спорта и семейного отдыха, установлены контейнеры для раздельного сбора мусора, открыт современный кабинет хореографии в центре детского творчества и установлены «лежачие полицейские» в районе оживленных пешеходных переходов.