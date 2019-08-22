Экотуризм и горные лыжи: стратегия развития «Двух Алтаев» утверждена правительством РФ

20 сентября, в пятницу, правительство РФ утвердило стратегию развития туризма в России до 2035 года. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина.
«Два Алтая» вошли в число приоритетных для туристического развития территорий. Специальные меры господдержки планируется направить, в частности, на развитие экологического и горнолыжного туризма, для которых предполагается разработка отдельных концепций.
Согласно данным, приводимым правительством, Россия рассматривается мировым сообществом как наиболее перспективная территория для развития экотуризма.
«Всемирная туристская организация назвала экологический туризм в числе приоритетных направлений развития внутреннего и въездного туризма в России. При этом сохраняется нереализованный потенциал использования особо охраняемых природных территорий регионального значения для развития экологического туризма вследствие неразвитой туристской инфраструктуры», – говорится в документе.
В первую очередь, внимание будет уделено развитию туризма в национальных парках, в целях обеспечения их устойчивого развития. В рамках этого процесса планируется обустройство (в том числе информационного) экологических троп и туристских маршрутов, смотровых площадок, мест наблюдения за дикими животными, к 2035 году модель экологического туризма должна быть реализована на территории не менее, чем половины национальных парков.
Одним из перспективных механизмов развития инфраструктуры на территории национальных парков называется механизм государственно-частного партнерства. Стратегия говорит о необходимости подготовки соответствующих изменений в законодательстве.
Первоначальное расположение пришлось менять из-за протеста местных жителей
Особое внимание здесь будет уделяться нормативно-правовому регулированию, в частности, разработке классификации трасс, с учетом необходимого деления на уровни, начиная c национальных горнолыжных комплексов и заканчивая горнолыжными базами.
Основные задачи:
Речь идет примерно о 50 га земли
Практика создания и поддержки особых экономических зон на туристических территориях продолжится.
«По отдельным видам туристской деятельности необходимо рассмотреть возможность субсидирования процентных ставок по кредитам на некоторые виды инвестиций, связанных с развитием объектов показа или размещения, а также финансирования оборотного капитала и субсидирования части текущих затрат. Также необходимо рассмотреть целесообразность установления применения ускоренной амортизации для отдельных видов туристского бизнеса. Установление инвестиционного налогового вычета в отношении приобретения и создания основных средств (здания, транспорт, а также оборудование с высоким сроком использования), их модернизации или реконструкции будет способствовать притоку новых инвесторов на туристские территории», – гласит текст документа.
Кроме того, предложено сформировать специальный фонд для развития туризма и оказания финансовой поддержки проектам через выпуск торгуемых ценных бумаг и предоставление долгосрочных кредитов.
Власти планируют, что отрасль должна увеличить основные показатели более чем в 2,5 раза