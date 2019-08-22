Экотуризм и горные лыжи: стратегия развития «Двух Алтаев» утверждена правительством РФ

Новости 23.09.2019 11:50 246

20 сентября, в пятницу, правительство РФ утвердило стратегию развития туризма в России до 2035 года. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина.

«Два Алтая» вошли в число приоритетных для туристического развития территорий. Специальные меры господдержки планируется направить, в частности, на развитие экологического и горнолыжного туризма, для которых предполагается разработка отдельных концепций.

Экологический туризм

Согласно данным, приводимым правительством, Россия рассматривается мировым сообществом как наиболее перспективная территория для развития экотуризма.

«Всемирная туристская организация назвала экологический туризм в числе приоритетных направлений развития внутреннего и въездного туризма в России. При этом сохраняется нереализованный потенциал использования особо охраняемых природных территорий регионального значения для развития экологического туризма вследствие неразвитой туристской инфраструктуры», – говорится в документе.

В первую очередь, внимание будет уделено развитию туризма в национальных парках, в целях обеспечения их устойчивого развития. В рамках этого процесса планируется обустройство (в том числе информационного) экологических троп и туристских маршрутов, смотровых площадок, мест наблюдения за дикими животными, к 2035 году модель экологического туризма должна быть реализована на территории не менее, чем половины национальных парков.

Одним из перспективных механизмов развития инфраструктуры на территории национальных парков называется механизм государственно-частного партнерства. Стратегия говорит о необходимости подготовки соответствующих изменений в законодательстве.

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Горнолыжный туризм

Особое внимание здесь будет уделяться нормативно-правовому регулированию, в частности, разработке классификации трасс, с учетом необходимого деления на уровни, начиная c национальных горнолыжных комплексов и заканчивая горнолыжными базами.

Основные задачи:

Увеличение рынка горнолыжного туризма в 2 раза;

Увеличение объема номерного фонда коллективных средств размещения на территории горнолыжных комплексов до 30 тысяч номеров;

Рост количества граждан, вовлеченных в горнолыжный туризм и отдых, с 1,5 до 2,5 млн человек;

Увеличение количества горнолыжных комплексов, сопоставимых с крупнейшим горнолыжным комплексом Российской Федерации по протяженности горнолыжных трасс, до четырех.

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Меры поддержки

Практика создания и поддержки особых экономических зон на туристических территориях продолжится.

«По отдельным видам туристской деятельности необходимо рассмотреть возможность субсидирования процентных ставок по кредитам на некоторые виды инвестиций, связанных с развитием объектов показа или размещения, а также финансирования оборотного капитала и субсидирования части текущих затрат. Также необходимо рассмотреть целесообразность установления применения ускоренной амортизации для отдельных видов туристского бизнеса. Установление инвестиционного налогового вычета в отношении приобретения и создания основных средств (здания, транспорт, а также оборудование с высоким сроком использования), их модернизации или реконструкции будет способствовать притоку новых инвесторов на туристские территории», – гласит текст документа.

Кроме того, предложено сформировать специальный фонд для развития туризма и оказания финансовой поддержки проектам через выпуск торгуемых ценных бумаг и предоставление долгосрочных кредитов.