Суд вынес приговор по делу работников АШК: жены не собираются останавливаться

Накануне состоялось заседание суда апелляционной инстанции по делу работников Алтайского шинного комбината, пишет «ТОЛК».
Приговор остался без изменений, лишь нескольким подсудимым удалось добиться небольших послаблений. Близкие родственники осужденных намерены бороться с принятым решением, они считают наказание слишком суровым и готовы идти до конца.
Ранее сообщалось, суд назначил наказание 12 мужчинам от 3 лет 8 месяцев до 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, другим дали условные сроки в зависимости от роли и степени участия. Всего на скамье подсудимых оказалось 37 человек.
Журналисты изучили подробности скандального дела
Их обвинили в участии в организованной преступной группировке, которая в течение многих лет занималась кражами имущества «Алтайского шинного комбината». Общая сумма ущерба составила 39 млн рублей.
Родственники осужденных считают, что в деле много не состыковок. «Моего мужа изначально вызывали в суд в качестве свидетеля по делу, тогда он еще работал на АШК», – рассказала супруга одного из фигурантов дела.
По ее словам, мужу дали 3,8 лет колонии. «Я очень надеялась на суд апелляционной инстанции, но напрасно. Приговор остался тот же. Я не собираюсь останавливаться – впереди нас ждет кассационный суд, он пройдет уже не в нашем регионе. Возможно, заседание состоится в Кемерово»,- добавила женщина.
Как стало известно, во время судебного заседания коллегия общалась с осужденными по видеосвязи, в зале они не присутствовали. В ходе процесса осужденные и их адвокаты запрашивали ходатайство о дополнительных исследованиях материалов дела – в частности, о проведении бухгалтерской экспертизы и предоставлении налоговой декларации АШК. Прокурор, а следом и суд, отклонил ходатайство.
Опубликовано письмо от лица женщины, представившейся супругой одного из бывших сотрудников Алтайского шинного комбината