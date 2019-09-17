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Суд вынес приговор по делу работников АШК: жены не собираются останавливаться

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Накануне состоялось заседание суда апелляционной инстанции по делу работников Алтайского шинного комбината, пишет «ТОЛК».

Приговор остался без изменений, лишь нескольким подсудимым удалось добиться небольших послаблений. Близкие родственники осужденных намерены бороться с принятым решением, они считают наказание слишком суровым и готовы идти до конца.

Ранее сообщалось, суд назначил наказание 12 мужчинам от 3 лет 8 месяцев до 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима,  другим дали условные сроки в зависимости от роли и степени участия. Всего на скамье подсудимых оказалось 37 человек.

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Их обвинили в участии в организованной преступной группировке, которая в течение многих лет занималась кражами имущества  «Алтайского шинного комбината». Общая сумма ущерба составила 39 млн рублей.

Родственники осужденных считают, что в деле много не состыковок. «Моего мужа изначально вызывали в суд в качестве свидетеля по делу, тогда он еще работал на АШК», – рассказала супруга одного из фигурантов дела.

По ее словам, мужу дали 3,8 лет колонии. «Я очень надеялась на суд апелляционной инстанции, но напрасно. Приговор остался тот же. Я не собираюсь останавливаться – впереди нас ждет кассационный суд, он пройдет уже не в нашем регионе. Возможно, заседание состоится в Кемерово»,- добавила женщина.

Как стало известно, во время судебного заседания коллегия общалась с осужденными по видеосвязи, в зале они не присутствовали. В ходе процесса осужденные и их адвокаты запрашивали ходатайство о дополнительных исследованиях материалов дела – в частности, о проведении бухгалтерской экспертизы и предоставлении налоговой декларации АШК. Прокурор, а следом и суд, отклонил ходатайство.

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Автор: Политсиб.ру

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