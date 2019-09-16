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И.о. главы Барнаула подписал постановление о начале отопительного сезона

Новости
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Отопительный сезон в Барнауле начнется в среду, 25 сентября. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.  

Особое внимание при запуске отопления будет уделено социальным объектам – детским садам, школам, медицинским учреждениям.

Также стоит напомнить, что подача теплоносителя в жилые дома носит заявительный характер. Срок начала отопительного сезона барнаульцы могут самостоятельно установить во время общего собрания собственников жилья. После этого управляющая компания подает заявку на подключение.

Отопление будет подано в соответствии с указанной в заявке датой.

В администрации напоминают, что если после начала отопительного сезона отопления в квартире по-прежнему нет, то необходимо обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Кроме того, обратиться можно и в дежурные службы города.

Стало известно, когда в Барнауле начнется отопительный сезон

Стало известно, когда в Барнауле начнется отопительный сезон

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Мэрия ориентирует горожан на 23 сентября

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Автор: Политсиб.ру

Комментарии (1)

1000

Гость

дату поправьте.. 25 июля так то уже прошло

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