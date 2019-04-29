Более 20 алтайских сел обзавелись уличным Wi-Fi от «Ростелекома»

Новости 25.01.2019 9:20 481

В 2018 году «Ростелеком» построил 580 км волоконно-оптических линий связи и организовал коллективные точку Wi-Fi-доступа к скоростному интернету в 25 населенных пунктах Алтайского края.

Как сообщили в пресс-службе оператора, в июне прошлого года открылись точки доступа в семи малых селах Заринского района – Воскресенке, Зыряновке, Озерном, Сосновке, Среднекрасилово, Яново и поселке Батунном. В сентябре компания запустила беспроводной интернет в селе Шишкино Тальменского района. Еще в 17 населенных пунктах региона компания продолжала строительно-монтажные работы до конца декабря.

В январе 2019 года оператор запустил в эксплуатацию коллективные точки беспроводного доступа в интернет в Бурлинском, Змеиногорском, Алтайском, Солонешенском, всего – в восьми районах края. Услуга доступна жителям сел Верх-Ая, Тоурак, Новоандреевка, Степное, Камышенка, Новоандреевка, поселках Смоленский, Топольный и других.

«Работы по открытию коллективных точек доступа в интернет в малых селах стали мощным импульсом для развития телекоммуникационной инфраструктуры края. Строительством оптики до села мы улучшаем качество услуг связи, подключаем к скоростному интернету социальные учреждения, охватываем за счет собственных средств населенные пункты по ходу строительства», – сообщил директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк.

Кстати, в федеральную программу «Устранение цифрового неравенства» включено 257 алтайских сел. Строительство новых линий связи идет в большинстве районов Алтайского края. Напомним, в 2016-2017 годах компания открыла в регионе 93 точки беспроводного доступа в малых селах и проложила 600 км оптических линий связи. По итогам трех лет в регионе действуют 118 коллективных точек беспроводного доступа к скоростному интернету. С этой целью «Ростелеком» построил более тысячи километров волоконно-оптических линий связи.