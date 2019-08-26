Госслужащих ждут серьезные сокращения

Новости 23.09.2019 9:25 566

Кадровый состав в сфере госуправления ждут серьезные сокращения. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на заявление первого замминистра финансов Татьяны Нестеренко.

По словам чиновницы, с 2020 года по стране начнется реализация реформы госуправления, главная цель которой, оставление зарплат служащим на конкурентном уровне. Если этого не сделать, объяснила замглавы Минфина, то дальнейшая индексация зарплат будет возможна по уровню актуальной инфляции.

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Если же повышать зарплаты по «старым» параметрам, то каждый год будет необходимо изыскивать дополнительные 100 млрд рублей. Нестеренко поясняет, что дело не в экономии средств, а в высвобождении уже имеющихся финансовых резервов, которые перенаправят на повышение оплаты труда гражданских служащих.

«Если этого не сделать, то конкурентного уровня заработной платы на госслужбе не будет», - пояснила Татьяна Нестеренко.

Сокращение госаппарата пройдет в два этапа. В 2020 году численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти будет сокращена на 10%, территориальных органов – на 5%. А еще через год, в 2021 году, показатель в регионах составит 15%.

Второй этап предполагает структурное совершенствование госаппарата, что приведет к дополнительному сокращению численности. Здесь предусмотрено укрупнение территориальных органов министерств и ведомств без статуса юрлиц и без подразделений.

«То есть мы планируем создать компактные фронт-офисы, в которых будут упразднены подразделения, занятые решением вопросов организационного, информационного, документационного, финансово-экономического, административно-хозяйственного обеспечения деятельности», - пояснила Нестеренко.

В связи с этим возникает вопрос о распределении высвободившихся обязанностей. Можно полагать, что вместе с повышением зарплаты «оставшихся» госслужащих вырастут и рабочие нагрузки.