Алтайский край занимает третье место в Сибири по темпу роста зарплат

Новости 23.09.2019 10:20 394

Эксперты подсчитали уровень среднемесячных зарплат в регионах России в первом полугодии 2019 года. Всего в рейтинге 85 субъектов РФ. Номинальная получка в этом году поднялась на 7,1% и составила 46,2 тысячи рублей.

Как сообщает "РИА «Новости», на фоне других регионов в Алтайском крае зарплаты в среднем росли неплохо. Наш регион занял 13-е место с динамикой + 8,8%. В абсолютных цифрах зарплата за январь-июнь 2019 года равнялась 23 125 рублям.

Таким образом, сам темп роста выше, чем в среднем по стране. Однако по размеру зарплат край по-прежнему находится в аутсайдерах наряду с Чечней, Ивановской областью и Северной Осетией. По данным исследования, в первой половине 2019 года среднемесячная заработная плата в Сибири наиболее существенно выросла в Республике Тыва и Кемеровской области, Алтайский край - на третьем месте.

Любопытно, если сравнивать рейтинг с данным Алтайкрайстата, среднемесячная зарплата жителей региона за первое полугодие 2019 года составила 26 580 рублей, а не 23 125, как в указанном выше исследовании. Действительно, рост зарплаты относительно аналогичного периода 2018 года составил 8,8%. Очевидно, аналитики допустили ошибку при подсчете.

Средняя зарплата в Алтайском крае снизилась на 5% Новости 19.09.2019 17:05 В расчет брались сведения о доходах 584 720 человек 2057

Кроме того, эксперты проанализировали не только темп роста зарплаты, но и то, сколько товаров и услуг на нее можно приобрести. Так, сравнительная покупательная способность заработной платы рассчитывалась как отношение зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионах. В среднем по России на зарплату можно купить 2,53 фиксированных набора, в Алтайском крае – всего 1,61.

Традиционно в лидерах рейтинга регионы с развитой добывающей промышленностью. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Магаданская область.