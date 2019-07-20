Алтайские экологи «кошмарят» бизнес золотодобытчика из Новосибирска?

Новости 23.09.2019 7:40 304

Руководитель золотодобывающей компании «Ануй» из Новосибирска Александр Лубенец ведет «войну» с экологами, которые якобы хотят отобрать его бизнес. Соответствующее заявление он написал в полиции, передает НДН.инфо.

По его словам, уже два года он не может поделить с экологами участок реки Ануй в Солонешенском районе Алтайского края. В 2017 году в живописной горной местности житель Новосибирска начал добывать россыпное золото, получив на это все необходимые документы от Роснедр и министерства природных ресурсов Алтайского края. К слову, за это время удалось извлечь 25 кг металла.

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Однако его деятельность оказалась не по душе экологам, учёным и местному населению. Суть конфликта в том, что как считают активисты, такой способ добычи золота губит природу. Технология такая - вдоль русла реки строится канал, по нему пускают воду для промывки металла. Далее эта же вода проходит через систему отстойников, а затем возвращается в реку.

«Отработали такой полигон, потом переходят к следующему участку. По Аную это 49 км. Это разрушение большого участка речной долины. Причём до полного разрушения», - пояснил ситуацию барнаульский общественник эколог Алексей Грибков.

В зоне добычи золота произрастают краснокнижные растения и обитают редкие виды фауны. Эколог выразил уверенность: они могут пострадать, а по закону, за уничтожение этих видов, предусмотрена уголовная ответственность.

Позиция экологов

Среди защитников этого участка – новосибирские археологи, которые десятилетиями ведут раскопки в долине Ануя. Самый известный археологический памятник - Денисова пещера, где найдены останки древнего родственника современных людей.

Другой древний памятник расположен в непосредственной близости от полигона. Это стоянка Карама — самая древняя в Сибири. Здесь найдены признаки обитания древних людей вида Homo erectus, которые жили 800 тысяч лет назад. Здесь также было найдены древнейшие орудия труда.

Археологи утверждают, что горняки разрушат историческую ценность и составили открытое письмо в адрес президента России Владимира Путина с просьбой повлиять на прекращение добычи.

Между тем как рассказал предприниматель Лубенец, за смену рабочие получают до 2 тысяч рублей. Бизнесмен уверен, что в условиях безработицы снимает в селе социальную напряженность и помогает местным мужчинам кормить их семьи.

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«Битва» за дары природы

Добыча металла сопровождалась взаимными судебными разбирательствами. Последнее решение суда в Алтайском крае гласило, что горняки должны прекратить работы из-за ценных видов флоры и фауны. Лубенец подал апелляционную жалобу. Параллельно с этим обратился в полицию.

«Когда вам продают лицензию и говорят, что никаких редких растений нет, когда вы потратились на геологическое изучение, сделали проект и всем стало понятно, что там есть золото в промышленных масштабах, приходите взять в аренду землю, то выясняется, что там есть краснокнижные растения и работать нельзя. Это мошенничество, продавать инвестору, а потом отобрать», - объяснил бизнесмен.

Он опасается, что за работой экологов стоят заинтересованные лица, которые, узнав о запасах золота, приступят к добыче сами. Лубенец сам не раз жаловался на активистов. Недавно он давал показания в полиции, жаловался на попытку рейдерского захвата бизнеса.

Кто прав?

Кто прав в этом споре, до сих неизвестно. Накануне на сайте Совета по правам человека при президенте появилась очередная экспертиза, которая гласит, что промысел в долине Ануя необходимо прекратить как можно скорее.

В свою очередь, предпринимателя поддержал главный научный сотрудник Института геологии и минералогии СО РАН, доктор геолого-минералогических наук Юрий Калинин. По его словам, технология добычи золота, применяемая Лубенцом, экологии не может навредить.

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Сам Лубенец обещает, что по завершении работ собирается сделать рекультивацию, то есть восстановить почвенный слой, посадить растения. И даже больше - обустроить пруд с рыбой. Однако его противники ему не верят.

Отметим, что не так давно часть местных жителей обратились к властям Алтайского края с просьбой включить долину реки в территорию будущего национального парка «Горная Колывань». По закону, практически любая хозяйственная деятельность в нацпарке запрещена. Как предполагают эксперты, парк должен появиться в 2023 году.