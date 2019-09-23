Какие нарушения выявили алтайские специалисты в магазинах и ресторанах

Новости 23.09.2019 8:45 217

За отчётный период с 9 по 22 августа 2019 года специалистами отдела исследований и анализа сектора ветеринарно-санитарных исследований ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» при проведении микробиологических исследований в пробе «смыв, отдел кулинария», выявлены условно-патогенные микроорганизмы БГКП (бактерии группы кишечной палочки).

Исследования проводились в соответствии с "МУ 2657-82. Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами" (утв. Минздравом СССР 31.12.1982 N 2657).

Санитарно-бактериологический контроль незаменим при проведении санитарных обследований предприятий общественного питания и торговли и поэтому является обязательным для использования в практике повседневной работы санитарно - эпидемиологических станций и ведомственных санитарно-пищевых лабораторий.

Конечной целью санитарно-бактериологического мониторинга предприятия является профилактика пищевых отравлений бактериальной природы и острых кишечных инфекций. Обеспечение выпуска в предприятиях общественного питания и реализации в продовольственных магазинах доброкачественных и безопасных в эпидемическом отношении пищевых продуктов; - ближайшая цель - выявить причины выпуска на производстве или при реализации в торговой сети продуктов, недоброкачественных или опасных в эпидемическом отношении, и способствовать ликвидации этих причин.

Специалисты отдела ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» помогут в разработке производственной программы по микробиологическому контролю пищевого предприятия. Проведут в соответствии с установленными нормативными документами исследования на микробиологические показатели безопасности пищевые продукты.