Барнаульцев зовут на День ходьбы и посадку деревьев

Новости 21.09.2019 19:17 500

В воскресенье 22 сентября пройдет большой массовый праздник — осенний День ходьбы. Организатором выступает торговая сеть «Мария-Ра».

«День ходьбы — отличный повод отложить рутинные дела и провести время с близкими на свежем воздухе. Посвятим день прогулке по красочному осеннему лесу», - говорится в анонсе мероприятия.

Организаторы подготовили для участников 1000 саженцев хвойных пород, который барнаульцы должны посадить на барнаульской трассе здоровья. Деревья будут именными. Таким образом участники попробуют провести лесовосстановление ленточного бора.

Праздник пройдет с 10 утра до 17 вечера. Взрослых и детей ждет развлекательная программа, конкурсы, дегустации, подарки.